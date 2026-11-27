Haroldinho Matos (centro) é o homenageado pela guitarra magnética em show que passeia pelo blues, rock e música brasileira - (crédito: Divulgação)

A guitarra de Haroldinho Mattos ocupa o centro do palco do Clube do Choro de Brasília amanhã, às 20h30. Com quase 50 anos de carreira, o músico brasiliense é homenageado no espetáculo A guitarra magnética de Haroldinho Mattos, que reúne instrumentistas da cena musical da capital em um repertório que percorre diferentes momentos de sua trajetória.

Leia mais: DiALAB Festival 2026 transforma Salvador em polo global do cinema negro

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A relação de Haroldinho com a música começou na adolescência, quando, aos 13 anos, subiu ao palco pela primeira vez com o grupo Mel da Terra. Na época, Brasília tinha uma cena cultural mais concentrada, organizada em núcleos de convivência artística. O guitarrista iniciou sua trajetória no movimento Cabeças, capitaneado por Neio Lúcio, que reunia artistas e músicos da cidade. “Era muito aconchegante, gostoso, as pessoas se reuniam mais”, recorda.

Ao longo das décadas, o instrumentista integrou diferentes projetos, como Plug, Akneton, Oficina Blues e Os Comparsas. Cada experiência contribuiu para a construção de sua identidade musical. No Akneton, ao lado do poeta Celso Araújo, encontrou espaço para explorar o lado mais poético da música. Já no Oficina Blues, aprofundou sua relação com o gênero, especialmente por meio da parceria com o vocalista Bemol. Atualmente, Os Comparsas reúne amigos em torno de um repertório que mistura rock, jazz e música brasileira. Haroldinho gravou três discos solo, disponíveis nas plataformas digitais.

A ideia do espetáculo partiu do pianista e diretor musical Renato Vasconcellos, amigo de longa data do guitarrista. O projeto ganhou forma a partir de conversas entre os dois músicos e resultou em uma formação que reúne Moisés Alves (trompete e flugelhorn), Bruno Medina (saxofones), Hamilton Pinheiro (baixo), Pedro Almeida (bateria) e Bemol (vocais). “Formamos uma banda extremamente competente, com músicos maravilhosos aqui desta cidade, onde não para de brotar gente boa — algo impressionante”, destaca Haroldinho.

Leia mais: Cinco capitais brasileiras receberão o Arch Enemy em 2027

O repertório foi pensado como um recorte de uma trajetória extensa, reunindo influências que ajudaram a moldar a linguagem musical do guitarrista. Entre elas, estão Jimi Hendrix e Jeff Beck, homenageados com composições como Angel, Serene, Hammerhead e Cause We’ve Ended as Lovers. Também fazem parte da seleção clássicos dos Beatles, como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, além de Trem do Pantanal, de Paulo Simões e Geraldo Roca, e Suíte Brasília, de Renato Vasconcellos.

Leia mais: GTA 6: Lançamento de jogo da Rockstar diminui jogadores ativos em Call of Duty em até 42%

O programa inclui, ainda, composições autorais, como Tá Esquentando, de Haroldinho Mattos, e Vou de Intercâmbio, parceria com Bemol. O guitarrista também cita nomes como B.B. King, Hélio Delmiro e Heraldo do Monte entre as referências fundamentais de sua formação. “É muito difícil sintetizar toda uma carreira de quase 50 anos em um show só, mas tentamos escolher um repertório que representasse um pouco dessa trajetória”, explica.

Serviço

A guitarra magnética de Haroldinho Mattos

Neste sábado (28/11), às 20h30, no Clube do Choro de Brasília – Setor de Divulgação Cultural, Bloco G. Ingressos a partir de R$40 na Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco