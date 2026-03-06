Festival Onda Coreana recebe grupo de kpop 82Major, em Taguatinga

Esta é a primeira turnê da banda pelo Brasil (foto: Divulgação/Great M Entertainment)

De sexta (7/3) a domingo (9), o Taguatinga Shopping se torna o ponto de encontro dos fãs da cultura sul-coreana com a realização do Festival Onda Coreana, o primeiro evento brasileiro inteiramente dedicado aos K-dramas. A proposta é oferecer uma experiência imersiva que une entretenimento, música e o fenômeno cultural que conquistou o mundo.



Um dos grandes destaques da programação é o show da banda sul-coreana 82Major, que desembarca no Brasil com a turnê Bebeom: be the tiger. A apresentação marca a primeira passagem do grupo pelo país e integra o projeto de expansão global da carreira, consolidando o Brasil como rota estratégica no circuito internacional do K-pop.

Formado pela agência Great M Entertainment, o grupo é composto por Cho Seong-il (líder), Yoon Ye-chan, Nam Seong-mo, Hwang Seong-bin, Park Seok-joon e Kim Do-gyun. Desde o debut, em outubro de 2023, a 82MAJOR se destaca pela fusão entre hip-hop, pop e tendências contemporâneas, além da participação ativa dos integrantes na criação das músicas.

Com milhões de visualizações nas plataformas digitais e turnês pela América do Norte e Ásia, o grupo vem consolidando uma base fiel de fãs ao redor do mundo. As performances são marcadas por coreografias precisas, forte presença de palco e intensa conexão com o público.