Produtor de K-pop EL CAPITXN chega a Brasília para rara apresentação solo

Produtor de K-pop EL CAPITXN diz que a música 'Daechwita', colaboração com SUGA, do BTS, é representativa da carreira que construiu - (crédito: Reprodução/YouTube/SUCHWITA)

Aterrissa para evento em Brasília no próximo 20 de julho o produtor musical de K-pop EL CAPITXN. Responsável por músicas de grupos sul-coreanos como BTS, TXT, Enhypen e Stray Kids, o artista comanda, em rara apresentação solo, festa que comemora, em São Paulo e na capital federal, aniversário de formação do conjunto que inclui Jin, SUGA, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook. Leia também: BTS: as promessas do grupo após volta oficial do Exército

Em entrevista coletiva fornecida a veículos brasileiros no último dia 12 de junho, Jang Yijeong, mais conhecido pela alcunha artística, conta sobre trajetória que o levou a ser um dos nomes mais disputados do gênero na atualidade e sobre expectativas com relação a ser atração principal nos shows que o trazem ao Brasil.

Com mais de 88 bilhões de reproduções em canções que incluem Take Two, do BTS, e That That, colaboração de SUGA com PSY, EL CAPITXN nem sempre esteve apenas por trás daqueles que cantam. Como ex-membro vocalista do grupo de K-pop History, que se separou em 2017, ele sentiu na pele o que é ser um ‘idol’ sul-coreano — como são chamados os integrantes de conjuntos musicais. Leia também: Membros do grupo musical BTS concluem serviço militar e fãs vibram

Essa experiência foi essencial para o trabalho que exerce hoje, como produtor. Ter estado no centro do palco influencia a forma com que Yijeong cria e a forma como consegue se colocar no lugar dos artistas que dão também vida à música dele.

Em relação à escolha dos cantores com quem divide os holofotes — entre eles, além dos nomes coreanos, OneRepublic, Steve Aoki e JVKE —, EL CAPITXN afirma que não existe “esforço específico”. Apesar disso, elenca, como quesito fundamental, a relação do artista com a arte: ele valoriza aqueles que transbordam sinceridade no processo de composição e canção. Leia também: K-pop em alta: as 10 músicas mais ouvidas do Stray Kids após show no Brasil

Assim como não desistiu da música ao perder a voz, o ex-vocalista e hoje produtor busca encontrar nos artistas com quem trabalha, quase como espelhada, essa perseverança de quem ainda acredita nos próprios sonhos e principalmente na própria arte. Segundo ele, cada canção traz consigo uma identidade própria, que vem tanto do cantor quanto do produtor e especialmente da relação de todos esses elementos com o público.

Um exemplo é Daechwita, de SUGA — cuja turnê D-Day teve EL CAPITXN como convidado especial e DJ. Ambos os artistas passavam por períodos difíceis quando deram vida à música, que teve impacto global e hoje é definida por Yijeong como a mais representativa da própria carreira. Além do momento emblemático e da repercussão, a obra traz o significado de ter sido uma “tentativa de coisas novas” para o produtor. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre músicas, músicos e sonhos, portanto, o objetivo do artista sul-coreano é fazer um som baseado no público que o acompanha. O que o recebe no Brasil em julho, por exemplo, é um que dá muito amor para ele à distância, sempre muito presente nas redes sociais, conforme conta. Por isso, espera retribuir o carinho, pessoalmente, da melhor forma possível.

Ansioso e um pouco nervoso porque não costuma estar em palcos sozinho, EL CAPITXN se prepara para os shows solo, para os quais pretende trazer as melhores apresentações para fãs brasileiros.

Com sets exclusivos do produtor, a balada ‘Next Bulletproof’, que celebra o aniversário de carreira do BTS, é indicada para maiores de 18 anos e ocorre das 18h às 22h do dia 20 de julho, um domingo, no Worlld Brasília. A entrada custa R$ 150. Em São Paulo, a mesma atração ocorre no dia 19.

Next Bulletproof Com set do produtor de K-pop EL CAPITXN.

Dia 20 de julho (domingo), das 18h às 22h, no Worlld Brasília (SIA, Trecho 3, Lotes 2115 a 2145). Entrada para maiores de 18 anos. Ingressos, a R$ 150, disponíveis no site Zig Tickets.