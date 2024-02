Multiplan divulga balanço: lucro de mais de R$ 1 bilhão em 2023

A empresa Multiplan Empreendimentos Imobiliários (MULT3) divulgou, na quinta-feira (8/2), os resultados do último trimestre de 2023, indicando o marco histórico de R$ 1 bilhão de lucro no ano, um aumento de 32,6% em relação a 2022 e mais que o dobro dos quatro anos anteriores.

As vendas da empresa somaram R$ 21,9 bilhões em 2023, um aumento de 9,6% no comparativo com 2022. Considerando apenas o quarto trimestre de 2023, as vendas foram de R$ 6,9 bilhões, um aumento de 9,6%, no comparativo com o mesmo período de 2022.

Além disso, todos os shoppings da empresa apresentaram crescimento de vendas em 2023, com um somatório de 1.071 eventos no ano.

Atualmente, a empresa também está trabalhando em sete expansões em shoppings, com duas ainda em execução: O Park Shopping Barigüi e Diamond Mall, a serem entregues em 2024. Outras revitalizações incluem ainda o Park Shopping, Pátio Savassi e New York City Center.

Além do lucro líquido, a Multiplan teve ainda a maior atividade comercial registrada em 2023, com 584 novas lojas adicionadas, e obteve aumento nas vendas no setor de Alimentação & Áreas Gourmet, totalizando 13,2% de um ano para o outro.

Outro dado divulgado foi a taxa de ocupação média, que atingiu 96,3% no quarto trimestre de 2023 enquanto 12 shoppings registraram taxas superiores a 97%, e dois acima de 99%.



Além disso, a inadimplência líquida apresentou taxa baixíssima no ano: 1,2%, o que contribuiu para uma melhor gestão de capital, segundo a empresa.

Outra aposta da empresa, esta com prazo de entrega para dezembro de 2024, é a área residencial Golden Lake, um primeiro bairro privativo de Porto Alegre e que conta com uma área de 163 mil m² e sete condomínios interligados, assim como uma inédita área de esportes, lazer e entretenimento.

O condomínio Lake Victoria será o primeiro a ser entregue, com construção prevista para terminar em dezembro deste ano e, das 94 unidades disponíveis, 59,4% da área privativa foi vendida. A empresa anunciou que o crescimento da receita de vendas dos imóveis foi de 35,6% na comparação com 2022.