Fazenda apresentará solução para dívida de Minas Gerais até o final de março

Deixando as diferenças de lado, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se reuniu, nesta quarta-feira (6/3), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para debater a dívida do estado com a União. No encontro, que teve a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governador saiu com uma promessa de que a Fazenda apresentará uma proposta “de requalificação do regime de recuperação fiscal”, até o final do mês, ao governo mineiro.

“Até o final de março o Ministério da Fazenda apresentará uma proposta de solução da dívida de Minas Gerais”, disse o governador em entrevista coletiva após a reunião.Para o governo de Zema, é fundamental mudar o índice de correção do estoque da dívida do estado, já que entende que no parcelamento atual o estado não consegue ter sobra de caixa para investir em itens prioritários para a população.

“Eu deixei claro ao ministro, e também ao presidente, que esse regime que os estados aderem, eles conseguem pagar no início e depois acabam não conseguindo mais, por isso precisamos mudar a indexação da dívida. É um problema que Minas, Rio e o Rio Grande do Sul enfrentam há 30 anos, esse ponto é fundamental para Minas Gerais”, disse Zema que completou. “O presidente e o ministro foram compreensíveis e nós voltaremos no final de março para tratar da solução.”

Sobre as propostas de federalização de empresas públicas de Minas Gerais, Zema disse que essa decisão é do governo federal, mas apontou que o governo de Minas não se opõe a uma saída que federalize estatais em troca do abatimento da dívida do estado.“Sou favorável a toda ação para resolver a dívida do estado, o estado não é contrário, só precisamos verificar qual o valor de cada empresa”, disse o governador.

Além de Lula e Haddad, também participaram do encontro o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com quem Zema trocou diversas farpas na semana passada. Questionado por jornalistas sobre as divergências políticas com o governo federal, Zema disse que elas ficaram de lado.

“A reunião foi tranquila, tanto o presidente quanto eu somos democratas, mas divergência de opinião nós temos até com o cônjuge, nós estamos aqui em prol do Brasil, em prol de Minas Gerais e essas diferenças ficam de lado para trabalharmos”, disse o governador mineiro.

Apesar da necessidade de renegociar a dívida, o governador Zema, que é oposição ao governo Lula, estava evitando encontrar com o presidente e segue, sempre que fala, disparando críticas a Lula e ao governo do petista. O que mudou dessa vez e disse. “Fico muito agradecido ao presidente Lula, ao ministro Rui e ao ministro Haddad, por nos ter recebido hoje aqui.”

Outro tema debatido no encontro foi o acordo de indenização da tragédia na barragem de Mariana pela companhia Vale. Zema informou ao presidente que Minas e o Espírito Santo já estão de acordo quanto ao modelo de ressarcimento e como compensar os atingidos pela tragédia.

Zema chegou no final da tarde no Planalto, depois do horário previsto em função de atrasos causados pelo acidente no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, que vitimou dois policiais federais. “Tivemos um dia triste em Minas Gerais, enquanto o nosso avião estava taxiando tivemos aquele acidente, nós estávamos há pouca distância dali, atrasou a nossa vinda aqui em uma hora. Um dia triste em função da perda de dois servidores, aos quais presto minha solidariedade às famílias”.