"Quem continuar especulando vai perder de novo", diz Padilha em dia de alta do dólar

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, defendeu nesta segunda-feira (1º/7) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém o compromisso com a regra fiscal e caracterizou como "especulação" as críticas sobre a parte fiscal do governo. A declaração do ministro ocorre após a alta do dólar por conta das últimas falas do chefe do Executivo sobre a moeda americana que fechou em alta hoje, ultrapassando os R$ 5,65.



"O governo tem responsabilidade fiscal e social. Aprovamos o arcabouço fiscal e o governo vai cumprir. O resto é especulação. Mais uma vez vai errar quem ficar especulando sobre irresponsabilidade desse governo. Quem especulou no final, na transição do governo anterior, perdeu dinheiro com isso. Quem especulou no ano passado que a gente não ia ter um arcabouço fiscal, não ia aprovar a reforma tributária, perdeu dinheiro com isso. Quem especulou que não teríamos um arcabouço fiscal, perdeu dinheiro; e quem ficar especulando, vai perder dinheiro de novo", emendou.

Ele apontou que "mais uma vez o governo vai surpreender os pessimistas, que tentam incutir em Lula qualquer imagem de gastador", disse em coletiva a jornalistas na saída do Ministério da Fazenda, em Brasília.

"Neste terceiro governo, o presidente acabou com a gastança irresponsável do governo anterior, de irresponsabilidade fiscal, com desonerações, aumento de auxílios vinculados a fraudes, calotes em precatórios. O governo restabeleceu o compromisso com a responsabilidade fiscal, e posso reafirmar o compromisso com o arcabouço fiscal vigente", apontou.

"Então, o compromisso de combater qualquer tipo de fraude e continuar fazendo pente fino, como disse o presidente Lula, em qualquer crescimento de despesa, ter compromisso com o que está no arcabouço fiscal em relação ao crescimento de despesa, tem um compromisso claro que o governo vai cumprir. Então, quem ficar especulando sobre isso vai perder dinheiro de novo", reforçou.

Reforma Tributária

Padilha disse também que a expectativa do governo é de que o relatório da proposta de desoneração da folha de pagamento seja finalizado e apresentado ainda nesta semana. Uma reunião prevista para a noite de amanhã deve costurar os detalhes.

"Ainda nesta semana, Jaques deve apresentar nesta semana proposta de relatório da reoneração de setores. Ainda está pendente a fonte permanente de compensação. O relator está acompanhando Lula numa viagem a Bahia e deve voltar amanhã (terça)", relatou Padilha. "E queremos conseguir uma reunião amanhã à noite para poder fechar o relatório do senador Jaques Wagner com o presidente Pacheco”, acrescentou.