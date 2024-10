Mais 12 marcas de azeite são consideradas impróprias para o consumo

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou, nesta terça-feira (22/10), uma nova lista com 12 marcas de azeite fraudadas e impróprias para consumo. Análises detectaram a presença de outros óleos vegetais não identificados, o que compromete a qualidade e a segurança dos produtos.

Leia também: Azeites brasileiros entram para guia de melhores do mundo

As marcas listadas pelo governo são: Grego Santorini; La Ventosa; Alonso; Quintas D’Oliveira; Olivas Del Tango; Vila Real; Quinta de Aveiro; Vincenzo; Don Alejandro; Almazara; Escarpas das Oliveiras e Garcia Torres.

Veja a lista com marcas e lotes:

Lista com 12 marcas de aziete fraudadas e impróprias para consumo (foto: Divulgação/Ministério da Agricultura e Pecuária)

Algumas das empresas responsáveis por essas marcas estão com CNPJs suspensos ou baixados pela Receita Federal, o que reforça a suspeita de fraude. A comercialização desses produtos configura uma infração grave, e os estabelecimentos que continuarem a vendê-los poderão ser responsabilizados.

Consumidores que adquiriram essas marcas devem interromper o uso imediatamente e buscar a substituição conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. As denúncias sobre a venda de produtos fraudulentos podem ser feitas por meio do canal oficial Fala.BR, com a indicação do local de compra.

O Ministério da Agricultura e Pecuária listou algumas medidas que podem ser tomadas na hora de escolher dos produtos para evitar ser enganado. Veja:

Desconfie sempre de preços abaixo da média;

Se possível, verifique se a empresa está registrada no Mapa;

Confira a lista de produtos irregulares já apreendidos em ações do Mapa;

Não compre azeite a granel;

É importante estar atento à data de validade e aos ingredientes contidos;

Opte por produtos com a data de envase mais recente.