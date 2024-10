BYD anuncia expansão em Manaus com fábrica de baterias para ônibus elétricos

A BYD Indústria de Baterias Ltda., empresa chinesa fabricante de veículos elétricos e especializada em tecnologia de energia solar, anunciou nesta terça-feira (22/10) novos investimentos no Polo Industrial de Manaus (PIM). Em reunião com a direção da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), a companhia revelou a ampliação de sua planta industrial, que incluirá uma nova linha de produção de baterias da geração blade, destinadas à fabricação de ônibus elétricos.

Além dessa expansão, a empresa também anunciou a instalação de uma linha de produção de barramentos, componentes essenciais para conectar as células de baterias. Essa nova linha atenderá tanto às fábricas da Zona Franca de Manaus quanto às unidades de produção em São Paulo e na Bahia, onde são fabricados veículos leves elétricos.

A comitiva da BYD foi recebida pelo superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, e contou com a participação do diretor-geral da planta de Manaus, Johnny Jiang, e do gerente de engenharia Wilson Filho.

Instalada na Zona Franca de Manaus desde 2019, a BYD iniciou a produção de módulos elétricos para ônibus em 2020. Em março deste ano, a empresa já havia destacado o apoio da Suframa no processo de fixação do Processo Produtivo Básico (PPB) de baterias para ônibus elétricos, aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro