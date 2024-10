Vaca mineira bate recorde mundial de produção de leite

Durante a 2ª "ExpoLeite", em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a vaca Darlin FIV Cabo Verde bateu o recorde mundial em produção de leite da raça Gir Leiteiro com a marca de 84,540 kg de média de leite. O animal pertence à Fazenda São José do Can Can, localizada em São José da Barra, no Sul de Minas Gerais.

Segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), o recorde foi batido no Concurso Leiteiro, realizado entre domingo (20/10) e quarta-feira (23), no Parque de Exposições Fernando Costa, em Uberaba.

Ainda com relação ao Concurso Leiteiro na raça Gir Leiteiro, a Darlin FIV Cabo Verde também levou os títulos de Grande Campeã e Campeã Vaca Adulta.

Já na categoria Fêmea Jovem, a vencedora foi a Virtuosa FIV, da Fazenda Mutum, com uma média de 58,823 kg; na categoria Vaca Jovem, Itatiba FIV, da Cabo Verde, venceu com a média de 61,043 kg e no concurso leiteiro da raça Girolando, a campeã Vaca Adulta foi a Solar do Engenho Garoa, com uma média de 95,803 kg.

Ainda conforme a ABCZ, para se chegar a esses resultados, foram realizadas durante os dias da feira 10 ordenhas oficiais, com a maior produção descartada e as outras nove somadas, definindo assim a média e a campeã de cada categoria.

Na 2ª ExpoLeite participaram do Torneio Leiteiro 34 matrizes de diversas partes do país. "É uma emoção muito grande poder consagrar o trabalho que o meu avô iniciou e estar à frente da Fazenda São José do Can Can com toda minha família, coordenando esse trabalho", comemorou o gestor Rodrigo Coelho sobre o feito da vaca Darlin Fiv Cabo Verde, agora recordista mundial.