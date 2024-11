Mari Maria fala da dificuldade de produzir cosméticos no Brasil: "Falta incentivo"

Florianópolis (SC) – A empresária e influenciadora Mari Maria, dona de marca de maquiagem que leva o nome dela, pediu mais incentivo para fábricas de cosméticos brasileiras. De acordo com ela, o custo benefício nem sempre é o melhor em produzir nacionalmente. A declaração foi feita nesta quinta-feira (21/11) no Delas Summit, evento de empreendedorismo feminino realizado em Florianópolis.

“O meu maior desafio como empreendedora, hoje em dia, com certeza, é ter incentivos. Por exemplo, eu quero investir no mercado interno no Brasil, mas para isso, tem que ter custo benefício, para a gente conseguir ter um produto de alta qualidade, mas que você também consiga ter um padrão e preço”, iniciou.

“A gente fala de um país que precisa ter preço para abraçar o mercado. Então, muitas vezes, a gente acaba recorrendo a outros países e, para mim, não faz sentido. Como quero investir no mercado interno, a minha linha principal (base, corretivo, pó, batom), a gente faz tudo, desde a embalagem até a matéria prima, aqui no Brasil”, acrescentou.

Fabricação fora do Brasil

Mari Maria diz que há fábricas homologadas no Brasil , mas que nem sempre elas dispõem de tecnologias avançadas. “Muitas vezes tenho que viajar para fora para pegar nossos produtos, embalagens, para depois poder dar uma força aqui dentro. Se tivesse incentivo, com certeza, o mercado ficaria mais forte e nós como influenciadoras, faríamos um papel mais interessante ainda, ajudando muito mais no emprego, desenvolvimento de produto e até exportar cada vez mais para fora”, declarou a influenciadora.

A empresária brasileira lançou a marca Mari Maria Makeup em 2017 e fatura milhões por mês. Utilizando as redes sociais, em 2022, ela se tornou uma das dez influenciadoras mais bem pagas do mundo, segundo a plataforma britânica Cosmetify. De acordo com o levantamento, Mari Maria arrecadava cerca de 55 mil libras esterlinas (R$ 354 mil) por post no Instagram.

*A jornalista viajou a convite do Sebrae.