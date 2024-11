Tebet fica de fora de reunião decisiva sobre corte de gastos

O lançamento do livro "O voo das borboletas", está marcado para as 18h30 desta segunda na Livraria Martins Fontes, em São Paulo - (crédito: EBC)

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, ficou de fora da reunião decisiva sobre o corte de gastos que acontece no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (25/11). A chefe da pasta, que integra a Junta de Execução Orçamentária (JEO), está em São Paulo, onde lançará seu livro.



De acordo com a agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Planejamento será representado no encontro pelo secretário-executivo, Gustavo Guimarães. A primeira parte da reunião aconteceu entre 10h e 12h, a agenda será retomada às 15h30 e deve seguir até as 18h.



A segunda rodada de reuniões com ministros à tarde terá ainda a presença dos chefes de outras pastas como Saúde, Educação e Defesa. Entre as ideias em discussão está a mudança das regras de aposentadoria de militares, além de ajustes no salário-mínimo.

O conjunto de medidas para o ajuste das contas públicas vem sendo discutido há semanas. Segundo Haddad, as minutas das propostas devem ser apresentadas a Lula nesta segunda a fim de permitir o anúncio, que deve ocorrer até esta terça-feira (26).

O lançamento do livro de Tebet, chamado O voo das borboletas, está marcado para as 18h30 desta segunda na Livraria Martins Fontes, em São Paulo. A obra é uma biografia da ministra, que fará uma sessão de autógrafos no local.

