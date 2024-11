Investidores poderão usar títulos como garantia para empréstimos e aluguéis

O Tesouro Nacional (STN), em parceria com a B3 (Bolsa; Brasil; Balcão), e o Banco Central, lançou um novo serviço que permite aos investidores de títulos públicos pelo Tesouro Direto o uso destes como garantia para operações financeiras, como empréstimos bancários e aluguel imobiliário. Podem optar pelo serviço pessoas físicas que já investem em títulos do programa.

“Os investidores terão a oportunidade de alugar imóveis utilizando os títulos do programa, realizar operações de crédito com o custo mais baixo e uma série de inovações que o mercado terá a oportunidade de explorar”, explica o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

“Já temos iniciativas no mercado imobiliário e esperamos outras aplicabilidades nos próximos meses. Não há limites para o número de operações do mercado que podem ser impactadas, reduzindo os custos, com a utilização do TD Garantia”, acrescenta.

De acordo com o Tesouro, a principal vantagem para os investidores será a manutenção da rentabilidade dos ativos, ao mesmo tempo em que utilizam estes títulos como garantia em instituições financeiras. Com isso, a valorização de investimentos não será prejudicada com o passar do tempo.

Além disso, os ônus e gravames (restrições; limitações) constituídos nos títulos do Tesouro Direto são efetuados pela Selic, o que reforça a segurança das operações para os bancos e outras instituições financeiras. A STN também ressalta que, com preços pré-estabelecidos e públicos e a recompra assegurada pelo Tesouro, a garantia é assegurada por concessões de crédito adequadas para o cliente e para as instituições.

Acesso facilitado

Para o head comercial e de produtos da B3, Luiz Masagão, além de inovar o acesso ao crédito com redução de custo, o TD Garantia também tem o objetivo de transformar a forma como os brasileiros enxergam seus investimentos.

“Este serviço fortalece a confiança no mercado financeiro, democratiza oportunidades e mostra que seguimos evoluindo, permitindo que cada investidor utilize seus títulos do Tesouro Direto como uma ferramenta eficaz para melhorar sua capacidade de acesso ao crédito", pontua Masagão.

Já no evento de lançamento, duas empresas já aderiram ao programa: o site de venda de imóveis Loft e a corretora Warren Investimentos. “Toda a segurança da garantia realizada dessa forma será disponibilizada aos títulos dos investidores do programa, inclusive com a emissão gratuita de certidões referentes aos ônus e gravames, por meio da página do BCB na internet, no link Gravames”, explica o chefe-adjunto do Departamento de Operações do Mercado Aberto do Banco Central, Marcus Antonio Sucupira.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular