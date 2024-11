Resgates de títulos públicos registram maior valor da série histórica em setembro

Títulos com referência à Selic também dominaram as recompras e representaram 66,4% do total de operações deste gênero em setembro, somando R$ 1,79 bilhão ao todo - (crédito: MArcello Casal Jr/Agência Bras)

No último mês de setembro, investidores em renda fixa resgataram o maior valor mensal referente a títulos do Programa Tesouro Direto. Em um mês, os resgates somaram R$ 6,19 bilhões, sendo R$ 2,66 bilhões relativos a recompras e R$ 3,53 bilhões, a vencimentos. Com mais de 812 mil operações, os investimentos somaram R$ 6,77 bilhões em setembro, o que gerou uma emissão líquida de R$ R$ 582,3 milhões no período.

No mesmo mês, as aplicações de até R$ 1 mil representaram 55,7% de todas as operações de investimento pelo programa e o valor médio por operação foi de R$ 8.333,51. Títulos indexados à Selic foram os mais procurados e totalizaram R$ 3,87 bilhões. Já os indexados à inflação, como o Tesouro IPCA+, somaram R$ 2,29 bilhões, enquanto que os prefixados representaram apenas 9,1% do total, com movimentação de R$ 614,7 milhões.

Os títulos com referência à taxa básica de juros também dominaram as recompras e representaram 66,4% do total de operações deste gênero em setembro, somando R$ 1,79 bilhão ao todo. Em relação ao prazo, a maior parte das vendas se concentrou nos títulos com vencimentos entre 1 e 5 anos, que corresponderam a 79,1% do total.

No mesmo período, o total de investidores ativos no Tesouro Direto — o que considera apenas aqueles que possuem saldo em aplicações no programa — alcançou a marca de 2,66 milhões de pessoas. Somente em setembro, 1,2 mil novos investidores se tornaram ativos.



