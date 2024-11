Lula libera aporte de R$ 3,6 bilhões para concluir Transnordestina

O acordo foi assinado por Lula durante evento fechado no Palácio do Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quinta-feira (28/11), um novo aporte para a construção da ferrovia Transnordestina, no valor de R$ 3,6 bilhões. O valor será utilizado para concluir o trecho entre a cidade de Eliseu Martins, no Piauí, e o Porto de Pecém, no Ceará.



Os recursos serão concedidos por crédito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para a concessionária Transnordestina Logística (TLSA), responsável pelo trecho. O acordo foi assinado por Lula durante evento fechado no Palácio do Planalto.



Entre os presentes na solenidade estavam os ministros Rui Costa (Casa Civil), Camilo Santander (Educação), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais). Além de ministros, participaram da assinatura também os governadores Carlos Brandão (Maranhão), João Azevedo (Paraíba) e Rafael Fonteles (Piauí).



O trecho tem cerca de 62% das suas obras já concluídas, de acordo com a concessionária. Ao todo, o orçamento é de R$ 15 bilhões, dos quais R$ 7,1 bilhões já foram utilizados.



O governo federal quer entregar a primeira fase das obras – que vai do Piauí ao Ceará –até 2027, e a segunda, do Piauí a Pernambuco, até 2029. A linha férrea completa terá 1.757 quilômetros de extensão e é considerada um projeto estratégico para o Nordeste.



Ela será utilizada para escoar a produção dos estados para o Porto de Pecém e para o Porto de Suape, em Pernambuco, especialmente grãos, fertilizantes, combustíveis, cimento e minérios.