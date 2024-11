Salário no INSS: saiba como antecipar até R$150 do benefício

Segundo o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, o cartão não poderá ser usado para apostas físicas ou eletrônicas, pois a finalidade é antecipar o valor do benefício para suprir necessidades básicas - (crédito: Divulgação/INSS)

O Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançaram, na quinta-feira (28/11), o cartão Meu INSS Vale+. Com ele, aposentados, pensionistas e as pessoas que recebem benefícios permanentes do INSS poderão antecipar R$ 150 e pagar no mês seguinte sem juros, correção, ou qualquer taxa. O valor será descontado diretamente na folha de pagamento.

O Meu INSS Vale+ será feito em parceria com instituições financeiras por meio de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado com o INSS. No modelo físico, o cartão tem chip e senha. O cartão não permite fazer saque.

"O objetivo é prover recursos na compra de remédio, comida, gás, transporte, sem que comprometa a renda dos aposentados por muito tempo", afirma o ministro da Previdência Carlos Lupi. Segundo o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, o cartão não poderá ser usado para apostas físicas ou eletrônicas, pois a finalidade é antecipar o valor do benefício para suprir necessidades básicas.

O Meu INSS+ funciona como um clube de vantagens do beneficiário e está disponível de forma virtual no site do instituto para facilitar a vida do aposentado na hora de apresentar um comprovante de vínculo com o INSS. Isso porque além de dar descontos em farmácias, cinemas, shows, serviços, telemedicina, seguros, viagens, entre outros, o serviço permite o acesso à confirmação de dados, sem precisar imprimir comprovante.

Os titulares de benefícios poderão antecipar valores desde que:

A antecipação salarial seja realizada com instituição financeira com no mínimo 12 meses de experiência com o serviço de antecipação salarial e que tenha celebrado convênio e/ou Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS para esse fim;