Soja, gado e cana representam 77% da agropecuária brasileira

Em menos de quatro décadas, a área de agropecuária no Brasil foi tomada pela pastagem, soja e cana. De acordo com os novos dados do MapBiomas, as três culturas compõem 77% de toda produção agropecuária brasileira, com 164 milhões de hectares ocupados pela pecuária, 40 Mha para a soja e cerca de 9 Mha com cana-de açúcar. O levantamento foi apresentado nesta sexta-feira (6/12) em um evento promovido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, em Brasília.

O mapeamento avalia as imagens de satélites durante o período de 1985 a 2023. Os dados apontam que a área ocupada por culturas temporárias, como soja, cana, arroz e algodão, entre outros, aumentou 3,3 vezes, passando de 18 milhões de hectares para 60 milhões de hectares.

De acordo com o professor Eliseu Weber, coordenador do tema de Agricultura no MapBiomas, a maioria das áreas de culturas temporárias do Brasil apresenta mais de um ciclo, mesmo as áreas com expansão agrícola recente, como a Amazônia e o Cerrado. “Nessas regiões, em especial, as mudanças climáticas em curso, com aumento da temperatura e redução da chuva, podem impactar consideravelmente a produção no futuro próximo, até inviabilizando um segundo ciclo”, explica.

A produção de soja foi a cultura com o aumento mais expressivo, com a produção quase 10 vezes maior desde 1985, passando de 4,4 Mha para 40 Mha; uma área do tamanho do território do Paraguai. Os dados mostram que a soja representa 14% de toda a área de agropecuária no Brasil. Em 2023, 19,3 Mha de área de soja estão no Cerrado, enquanto 10,3 Mha estão na Mata Atlântica e, por último,5,9 Mha na Amazônia.

Já a área mapeada de lavouras perenes, como café, citrus e dendê, entre outros, cresceu 2,9 vezes nesse mesmo período: de 727 mil hectares em 1985 para 2,3 milhões de hectares em 2023. O cultivo perene mais frequente é o café, com 1,26 milhão de hectares em 2023.

Biomas

As pastagens representam 60% da área de agropecuária no Brasil, com 164 Mha em 2023. Desde 1985, quando a área era de 92 Mha, houve um aumento de 79%. As imagens mostram que mais de um terço (36%, ou 59 milhões de hectares) das pastagens brasileiras ficam na Amazônia, onde cobrem 14% da área total do bioma. Cerca de um terço (31%, ou 51 milhões de hectares) fica no Cerrado, onde as pastagens ocupam 26% do bioma. Juntos, Amazônia e Cerrado respondem por dois terços (67%) das pastagens brasileiras.

O relatório também apontou um aumento expressivo nas áreas de agricultura, pastagem, bem como mosaico de usos em todos os biomas brasileiros nos últimos 39 anos. A Amazônia teve o maior crescimento na agropecuária de todos os biomas, com 66 Mha de ocupação em 2023, um aumento de 417% em comparação com 1985.

O Pantanal foi o segundo bioma com maior crescimento na ocupação do agro, com 2,5 Mha em 2023, um aumento de 256%. Já o Cerrado subiu 68% (90 Mha em 2023), o Pampa aumentou 62% (8 Mha em 2023), a Caatinga cresceu 34% (33 Mha em 2023) e a Mata Atlântica apenas 3% (67 Mha em 2023).

Proporcionalmente, em 2023, o bioma com maior área de agricultura é o Pampa, com 5,6 milhões de hectares, representando 29% da área do bioma. Porém em área absoluta, os líderes são Cerrado e Mata Atlântica, com 26 milhões de hectares e 20 milhões de hectares.

