Alimentação natural se torna tendência para pets, aponta especialista

O mercado de orgânicos tem ganhado cada vez mais relevância no país, e no Distrito Federal não é diferente. O presidente da Comissão de Orgânicos do Distrito Federal e diretor do Sindicato dos Produtores Orgânicos, Verinaldo da Silva Souza, contou no CB.Agro — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta sexta-feira (7/2), a visão sobre o setor. Aos jornalistas Adriana Bernardes e Roberto Fonseca, o especialista também apontou uma nova tendência no país: a alimentação saudável para pets.

“O mercado evoluiu bastante. Quando eu ingressei, nós não tínhamos ainda a lei que regulamenta a produção orgânica. Isso deu mais credibilidade para o cliente. Hoje, temos como força de lei essa cobrança e proteção ao produtor e aos consumidores”. Souza destaca que, com a regulamentação, a confiança dos consumidores em produtos orgânicos aumentou substancialmente, o que permitiu uma maior consolidação da produção orgânica no Brasil.

Verinaldo também explicou a crescente preocupação com a alimentação dos pets. “No Brasil, temos cerca de 160 milhões de animais de estimação, e uma pesquisa revelou que 37% dos tutores tratam esses animais como se fossem da família”, detalha. Isso demonstra que a vontade dos donos em oferecer uma alimentação de qualidade para seus pets tem crescido também, assim como eles fazem por si mesmos.

“O que acontece conosco também se reflete nos nossos pets, que são sensíveis e dependem dos cuidadores”, disse.

A indústria pet tem acompanhado a evolução dos produtos, com ênfase na saúde e na longevidade dos animais. “A partir desse momento, os veterinários já começam a indicar uma alimentação que agride menos”, expõe. A produção de alimentos para pets tem sido cada vez mais voltada para garantir um alimento mais natural e saudável, sem adição de conservantes.

