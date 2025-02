"Fazemos regulação responsável", diz diretor da Susep sobre seguros

Correio Braziliense. Em um cenário de crescimento e avanço na regulação do setor de seguros no país, Carlos Queiroz, diretor de Supervisão Prudencial e de Resseguros da Superintendência de Seguros Privados (Susep), afirmou que a regulação do setor precisa ser feita de maneira responsável e no sentido de gerar tranquilidade para o mercado e para os consumidores. As declarações ocorreram durante o CB.Fórum : Alavancas de Crescimento Econômico: perspectivas e diálogo entre os setores de seguros e franquias, realizado pelo

"A gente precisa conferir segurança para os segurados, para a população, que confia neste mercado para proteger sua vida, seus bens, suas empresas. É importante que a regulação passe essa tranquilidade. A regulação que fazemos é responsável e proporcional", disse ele.

Carlos Queiroz destacou os avanços que foram trazidos, na visão dele, com a aprovação da Lei Complementar 213, que gerou novas normas ao setor. "A Lei Complementar 213 promoveu uma grande e necessária reforma do sistema nacional de seguros privados. Um dos dispositivos que passaram a vigorar agora neste começo de ano passa justamente no reconhecimento legal da regulação proporcional", afirmou.

Queiroz ressaltou que a regulação gera segurança dos operadores de seguro e que todas as normas têm como base o respeito à Constituição Federal. Para ele, é importante acompanhar o mercado para fazer somente as intervenções necessárias.

"É uma conquista tremenda, pois ela passa a confiar no nível legal uma segurança maior dos operadores. Regulação não é so ´produção normativa, mas acompanhar o mercado e fazer as intervenções que efetivamente são necessárias na esfera de competência do órgão regulador. É importante dizer e tranquilizar o mercado no sentido de que dizer que o que direciona a regulação promovida pela Susep é o arcabouço legal vigente no país, iniciando pela Constituição no artigo 70 e seguintes", completou.

Carlos Queiroz afirmou ainda que o avanço nas regras devem levar em consideração conceitos de sustentabilidade ambiental. "O seguro ajuda a aperfeiçoar as instituições,o regulador ajuda a aperfeiçoar as instituições. Para além da necessidade do regulador está atento a liquidez e a solvência do mercado e a polícia de seguro ser coordenada com as demais políticas, foi inserida a necessidade de proteção dos consumidores e a necessidade do sistema observar a sustentabilidade socioambiental e climática. De fato, a lei complementar 213 foi uma conquista muito grande", finalizou.