É preciso observar a agenda da sustentabilidade, diz presidente do BRB

Por Maiara Marinho — “O resultado econômico é obrigação, mas precisamos olhar para a inovação, observar a agenda da sustentabilidade” comentou Paulo Henrique Costa, presidente do Banco de Brasília (BRB), ao participar do Brasil Summit, evento realizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) e o Correio Braziliense durante esta quarta-feira (12/3).



Com esse destaque, o presidente do BRB analisou o atual cenário geopolítico, com taxas altas de juros e de inflação e um ambiente menos favorável para as relações comerciais internacionais. Um exemplo disso são as tarifas do aço e do alumínio dos Estados Unidos ao Brasil que entraram em vigor hoje. Nesse sentido, “precisamos entender as causas da desaceleração e aproveitar o cenário de oportunidades que está colocado no país”, avaliou Paulo Henrique citando a medida do presidente Donald Trump.





























Fortalecer o agronegócio e se consolidar no contexto de competitividade global nos segmentos de energia limpa, economia digital, empreendedorismo, infraestrutura e saneamento são algumas das oportunidades vislumbradas pelo empresário, que observa haver um potencial grande no país para essas áreas, desde que, em paralelo, seja regulamentada a Reforma Tributária para “construir um caminho sustentável na gestão pública, com foco na produção”, disse.



Em um aceno à união do sistema financeiro, Paulo Henrique saudou o presidente da Febraban, Isaac Sidney, e representantes da XP Investimentos, ao falar sobre o crescimento do setor nos últimos 4 anos. Para ele, embora o resultado seja positivo é necessário “cadenciar o ímpeto para construir taxas de juros sustentáveis e controlar a inflação”, comentou.

Ainda, a Reforma Administrativa teve destaque na fala do presidente do BRB, pois ele a vê como uma possibilidade de um “estado mais eficiente e relações trabalhistas com menos privilégios, desburocratização e aumento da produtividade”.



O Brasil Summit, que ocorre no Brasília Palace Hotel, reúne líderes empresariais, autoridades e especialistas do setor econômico e transição energética, para debater as perspectivas para a economia do país.

