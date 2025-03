Paulo Octávio: "Temos protagonismo, falta fortalecer a visão política e empresarial"

O empresário também teceu uma análise sobre o momento político atual, incluindo projetos do governo federal, como a isenção do Imposto de Renda (IR) para pessoas que recebem até R$ 5 mil - (crédito: Evandro Macedo/LIDE)

O presidente do Lide Brasília, Paulo Octávio, resumiu as discussões feitas no evento Brasil Summit, realizado pelo Lide, em parceria com o Correio Braziliense, nesta quarta-feira (12/3). "Nós temos o protagonismo no futuro, falta a gente integrar mais, fortalecer a nossa visão política, fortalecer a nossa força empresarial, para construir o Brasil que nós queremos", declarou.

O empresário também teceu uma análise sobre o momento político atual, incluindo projetos do governo federal, como a isenção do Imposto de Renda (IR) para pessoas que recebem até R$ 5 mil.

"O nosso presidente do Lide (João Doria) começou o evento dizendo que o Brasil precisa de pacificação. Nós todos concordamos, mas, ao mesmo tempo, ouvindo aqui o nosso líder do PSD na Câmara dos Deputados (Antonio Brito), vimos que o governo atual caminha para uma esquerdização. O que senti é que nesse projeto, vão incentivar bastante o desconto de quem ganha menos de R$ 5 mil (no IR). Vai ser um debate muito interessante. Pois, nós não sabemos como vai ser compensado esses valores tributários e o governo não apresentou absolutamente nada", criticou.

"O que eu sinto, nas últimas nomeações ministeriais, é que já caminhamos para 2026, para o sentimento de eleição ou reeleição. E aí é muito importante a participação empresarial", acrescentou.

















































O presidente do Lide Brasília também voltou a defender a importância dos empresários estarem mais presente no governo, confessando que chegou a torcer para João Doria, ex-governador de São Paulo, participar das eleições presidenciais, em 2022. Paulo Octávio desistiu de concorrer ainda na pré-candidatura neste ano.

"Quando comecei a trabalhar, o presidente da República era o Castello Branco. Quando eu montei a minha empresa, o presidente era o Figueiredo, e o Brasil passou por vários políticos, militares, intelectuais, professores, mas o Brasil nunca teve um presidente empresário. Até confesso que apostei no Doria, na última eleição, acreditei que teríamos um presidente empresário com uma mentalidade diferenciada. Infelizmente, não deu dessa vez", relembrou.

Paulo Octávio então, comentou como o ex-presidente Juscelino Kubitscheck, tinha uma "visão de empresário". "Esse Lide Nacional, que, pela primeira vez é feito aqui na capital federal, é muito importante que se repita. Brasília é o centro das decisões nacionais, é a capital da República, a capital de todos os brasileiros. E o meu orgulho de Brasília é porque ela foi construída por um presidente com visão de empresário, tanto é que fez tanta coisa em apenas 5 anos. Brasília reflete o pensamento, a força, a garra do presidente JK, que nos deu essa maravilhosa cidade e que mudou o país", declarou.

Por fim, o empresário agradeceu a parceria do Correio na realização do evento. "Aqui vai meu abraço ao Guilherme (Machado, presidente do Correio). O Correio Braziliense traz credibilidade, seriedade, entendimento, um dos jornais mais importantes do Brasil e temos o privilégio de estar aqui em Brasília", finalizou.