"Segurança jurídica e governança são essenciais para a descarbonização", diz Patrícia Iglecias

Por Alícia Bernardes* — A necessidade de conectar o setor público, o setor privado e a academia foi um dos principais pontos levantados por Patrícia Iglecias durante o Brasil Summit 2025. O evento, realizado pelo Lide em parceria com o Correio, reuniu líderes empresariais, autoridades públicas e especialistas no hotel Brasília Palace para debater os desafios da transição energética e do desenvolvimento sustentável no país.

Ex-presidente da CETESB e atual superintendente da AMBIPAR, Patrícia destacou a importância de regras claras para garantir investimentos no setor ambiental. “Segurança jurídica e governança são essenciais para a descarbonização. Ninguém investe sem regras claras”, afirmou. Segundo ela, o alinhamento entre governo, empresas e universidades é crucial para a implementação de soluções eficazes contra as mudanças climáticas.

A especialista também ressaltou o papel da AMBIPAR no avanço de iniciativas sustentáveis. “A AMBIPAR foi escolhida como patrocinadora do USP Proclima pela sua atuação na descarbonização e pelas práticas de governança reconhecidas no Brasil e nos EUA”, disse.

















































O contexto de emergência climática foi outro ponto abordado por Patrícia, que alertou para o aumento das temperaturas globais. “Sem dúvida, o nosso contexto atual já é reconhecido como contexto de emergência climática. Nós tivemos aqui no ano de 2024 o ano mais quente da história”, enfatizou.

Com a COP30 prevista para novembro de 2025, em Belém, o Brasil se prepara para sediar um dos eventos climáticos mais importantes do mundo. O encontro marcará o décimo aniversário do Acordo de Paris e reunirá líderes globais para reforçar compromissos ambientais. Para Patrícia Iglesias, a conferência será um momento decisivo para a definição de novas estratégias sustentáveis e para a consolidação do Brasil como protagonista na agenda climática global.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Veja o debate completo:

Estagiária sob supervisão de Luciana Corrêa