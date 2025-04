Tarifas de 104% contra a China entram em vigor amanhã, diz Casa Branca

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta terça-feira (8/4) que já começa a valer amanhã (9/4) uma taxa de 104% a todos os produtos chineses importados pelo país. A medida foi adiantada pela porta-voz durante entrevista a um programa da rede norte-americana Fox News e representa a confirmação de uma ameaça feita pelo presidente Donald Trump no início desta semana.

Leia também: Trump nega pausa em tarifaço e ameaça a China com mais taxação

No último dia 2 de abril, mencionado por Trump como o “Dia da libertação”, o governo dos EUA anunciou uma taxa de 34% sobre as importações que têm origem na China, que se somaram a outras duas tarifas de 10% aplicadas anteriormente, desde o início do mandato do republicano.

Em resposta, o governo chinês retaliou os EUA, confirmando na última sexta-feira (4) a imposição de tarifa recíproca de 34% sobre os produtos norte-americanos. Desta forma, Trump ameaçou uma réplica à China, com uma tarifa exorbitante de 50% além do que já foi implementado, caso o país asiático não recuasse com a medida retaliatória.

Leia também: Trump afirma que China quer acordo sobre tarifas e espera ligação de Pequim

O presidente disse que aguardaria até as 13h, no horário de Brasília, de hoje, para que a China retirasse as tarifas, o que não ocorreu. O Ministério do Comércio do país, no entanto, se manifestou mais cedo, sinalizando que não deve recuar sobre a retaliação imposta na semana passada. “A China lutará até o fim se o lado dos EUA estiver empenhado em seguir o caminho errado”, afirmou, em nota, um porta-voz do governo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Deste modo, a tarifa de 104% mencionada por Leavitt corresponde à soma de quatro taxas anunciadas em momentos diferentes desde a posse de Trump. Confira o histórico:

1º de fevereiro: tarifa de 10%

4 de março: tarifa de 10%

2 de abril: tarifa de 34%

8 de abril: tarifa de 50%

Saiba Mais Economia Queda no petróleo pode baratear os combustíveis, afirma ministro

Queda no petróleo pode baratear os combustíveis, afirma ministro Economia Impasse na Margem Equatorial atrasa a transição energética, diz Silveira

Impasse na Margem Equatorial atrasa a transição energética, diz Silveira Economia CPI das Bets: Galípolo diz que não pode apresentar dados sobre apostas via Pix