Hospedagens para a COP30 não podem superar valores praticados no Círio, diz secretário

A presidência brasileira da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, vem enfrentando um sério desafio do deficit de hospedagens e preços abusivos frente à demanda do evento, que será realizado em novembro em Belém (PA). Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (19/6) na Conferência de Bonn, na Alemanha, o governo reiterou que tem como meta oferecer leitos a US$ 100 por dia.

Segundo Valter Correia, secretário extraordinário para a Conferência da Casa Civil da Presidência da República (Secop), o governo está solicitando dados por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) dos valores praticados de diárias normais nos últimos cinco anos, os valores praticados durante o Círio de Nazaré, o maior evento de Belém, e os preços que estão praticando para a COP.



Leia também: Senadores da Comissão de Meio Ambiente visitam obras da COP30 em Belém

“Estamos tentando chegar a preços razoáveis, seja lá o que for que isso signifique, mas sabemos que isso não pode superar os valores praticados no Círio, por exemplo, que é o maior evento e mais impactante da cidade. Então, nada acima disso eu considero razoável”, afirmou Correia.

A coletiva foi convocada para tratar especificamente de temas logísticos e de infraestrutura sobre a COP30 em Belém. A Conferência de Bonn, chamada oficialmente de Sessão de Meio de Ano da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, sigla em inglês), é uma etapa crucial na preparação do encontro sediado no Brasil.

De acordo com Valter Correia, a intervenção direta no mercado, no sentido de requisitar leitos e ordenar a hospedagem, não foi em nenhum momento cogitada. Ao invés disso, o governo busca informações sobre preços e reservas de hotéis para entender a dinâmica de custos e quem está reservando quartos.

“Essas informações diretas sobre reservas são negadas devido a sigilo, o governo está utilizando a Senacon para obter dados e potencialmente negociar preços mais justos”, explicou o secretário, que ameaça de sanções legais como último recurso, caso as negociações falhem, mesmo que tais punições possam ocorrer após o evento.

Deficit de leitos

A capital paraense tem o desafio de abrigar cerca de 50 mil visitantes durante o evento, mas, atualmente, toda a região metropolitana da cidade tem apenas 24 mil leitos, o que pressiona setores a buscarem alternativas. Para atender à demanda e suprir o deficit de ao menos 26 mil leitos, escolas estaduais se tornarão hospedagens, além da criação de hotéis em navios de cruzeiro.

O governo do estado está reformando 17 escolas públicas que devem funcionar como hostels durante a conferência do clima — tipo de hospedagem mais acessível, que oferece quartos compartilhados. As unidades receberão novos banheiros e beliches, ampliando a capacidade de acomodação para cerca de 5 mil pessoas.

Na tentativa de conter as pressões sobre as acomodações, a Bnetwork foi contratada para ser a plataforma oficial de hospedagem, que reunirá opções de hotéis, imóveis e até navios para acomodar os participantes do evento. A empresa, que será responsável por organizar a oferta de leitos e facilitar reservas para participantes da conferência, já atuou em outras edições da COP, em Dubai, nos Emirados Árabes, e em Baku, no Azerbaijão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Economia Banco Central eleva a Selic a 15% e setores produtivos reagem

Banco Central eleva a Selic a 15% e setores produtivos reagem Economia Vítimas de fraude no INSS serão ressarcidas em parcela única

Vítimas de fraude no INSS serão ressarcidas em parcela única Economia "Jabuti" que prorroga contratação de térmicas a carvão ainda está em jogo

"Jabuti" que prorroga contratação de térmicas a carvão ainda está em jogo Economia Durigan diz que IR de 17,5% é "padronização racional" para aplicações financeiras

Durigan diz que IR de 17,5% é "padronização racional" para aplicações financeiras Economia Contratação pública terá 8% de vagas reservadas a mulheres vítimas de violência

Contratação pública terá 8% de vagas reservadas a mulheres vítimas de violência Economia Brasil lidera transição energética na América Latina e supera EUA no ranking global