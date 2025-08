Três em cada quatro brasileiros planejam presentear no Dia dos Pais

Data deve impulsionar as vendas no varejo, tanto em lojas físicas quanto no comércio on-line - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Letícia Corrêa — Cerca de 122 milhões de brasileiros pretendem comprar presentes para o Dia dos Pais neste ano, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com a QuestionPro. O número representa um aumento de 16 pontos percentuais em relação a 2024, o equivalente a três em cada quatro brasileiros.

O levantamento revela que oito a cada dez pais esperam receber presentes na data comemorativa. A expectativa é maior nas classes A e B, com 84% dos genitores aguardando lembranças, enquanto nas classes C, D e E contam com 78%, cada uma.



Os próprios pais são os principais homenageados, cerca de 67% dos brasileiros pretendem direcionar os presentes a eles. Em seguida, aparecem maridos ou companheiros, sogros e outros familiares, como irmãos.



De acordo com o levantamento, o aumento pode ser atribuído à percepção da população sobre a importância dessa celebração e do indicativo de um cenário favorável para o comércio em diversas regiões e faixas de renda.

“A data movimenta o varejo em todas as faixas de renda e regiões, do comércio popular às grandes redes. O valor do presente pode variar dependendo do bolso, mas o gesto tem um peso simbólico’’, afirma Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

Roupas e acessórios, seguidos por calçados, lideram as intenções de compra. Segundo Meirelles, a alta demanda desses produtos ocorre justamente devido à variedade de preços e à facilidade de escolha. Cosméticos, eletrônicos e ferramentas também foram mencionados na lista de procurados,porém com menor frequência.

A expectativa é que a data impulsione as vendas no varejo, tanto em lojas físicas quanto no comércio on-line. “É uma oportunidade clara de acelerar o giro e impulsionar o faturamento", completa Meirelles.

A pesquisa foi realizada antes da imposição de tarifas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, medida adotada pelo presidente Donald Trump que pode impactar o poder de consumo no país — inclusive nas compras para o Dia dos Pais.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves