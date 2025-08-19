Em carta aberta, setor produtivo manifesta apoio à compra do Banco Master pelo BRB

A expectativa é que aquisição do Banco Master pelo BRB seja concluída ainda nesta semana - (crédito: BRB)

Em carta aberta, o setor produtivo do Distrito Federal manifestou apoio à operação de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). De acordo com as entidades, a aquisição “tratará como efeito a criação de novas oportunidades de crescimento para o banco, assim como estimulará a diversificação e o acesso a recursos especializados — inclusive internacionais, que trarão mais competitividade à atuação do BRB nos diversos segmentos em que atua.”

Na carta, as 11 entidades empresariais que assinam o documento frisam que a compra do Banco Master, é um passo relevante para o fortalecimento do BRB. "Mais do que fomentar seu crescimento, trata-se de consolidar sua capacidade de de servir a todos os estados da população do Distrito Federal…assim como gerar novas oportunidades de desenvolvimento para todo o DF".

A expectativa é que aquisição do Banco Master seja concluída ainda nesta semana. Nesta terça-feira (19/8), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) discute com a diretoria do BRB o projeto de lei que autoriza a instituição a adquirir participação em empresas do setor financeiro, tanto no Brasil quanto no exterior. “O setor produtivo do DF conta com o compromisso e a sensibilidade do poder Legislativo no exame da compra do Banco Master.

Que possam continuar apoiando e estimulando o desenvolvimento e o futuro do Distrito Federal, finaliza a carta.