Fenabrave celebra 60 anos de atuação com congresso em São Paulo

São Paulo (SP) — A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) inicia, nesta quarta-feira (27/8), o 33º Congresso & Expo Fenabrave, que comemora os 60 anos da entidade. O evento ocorre na cidade de São Paulo, no São Paulo Expo, e se encerra já no dia seguinte.

Ao todo, o evento conta com o apoio de 9 patrocinadores, além de 200 marcas expositoras. A expectativa é que mais de 7,5 mil pessoas participem estejam presentes nos dois dias de congresso.

O presidente da Fenabrave, Arcélio Júnior, destacou o aniversário da entidade, que surgiu em 1965, ainda como Associação Brasileira de Revendedores Autorizados de Veículos (Abrave), e comentou sobre os interesses defendidos pelo setor atualmente, como a redução do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para Floor Plan (financiamento do estoque de veículos, sem precisar desembolsar imediatamente o valor total) e financiamentos de veículos.

“Recentemente tivemos o aumento do IOF, que resultaria em um custo adicional de quase 1 bilhão adicionais para as concessionárias. Conseguimos reverter isso, mas ainda não estamos satisfeitos. O nosso objetivo ainda é conseguir zerar o IOF para essas operações”, frisou o presidente, durante a cerimônia de abertura.

Arcélio Júnior ainda comemorou o início do programa Carro Sustentável, que prevê a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos que atendam a critérios de sustentabilidade, e também defendeu a redução do Imposto sobre o Consumo de Mercadorias e Serviços (ICMS) para carros usados.

Para o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Igor Cavet, o setor deve registrar um crescimento de 6,6% em 2025, mas que poderia ser ainda maior, não fosse a questão do IOF, que foi revertida em parte, apesar de as entidades ainda esperarem uma redução a zero do imposto no financiamento de veículos. “Nós vamos conseguir vencer essa luta”, disse.

A Fenabrave reúne atualmente 58 associações de marca de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, implementos rodoviários, motocicletas e máquinas agrícolas, presentes em 951 municípios do país. Além disso, a entidade representa 8.225 mil concessionárias de veículos, que respondem pela geração de mais de 370 mil empregos diretos, o que corresponde a 5,79% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

*O repórter viajou a convite da Fenabrave.