Disputa com EUA lança dúvidas sobre fundo florestal na COP30

O TFFF tem potencial de captar US$ 125 bilhões e financiar cerca de 1 bilhão de hectares de florestas tropicais no mundo, de acordo com o MMA. A expectativa do governo é que o fundo contribua para valorizar economicamente as áreas preservadas, aumentando também o custo de oportunidade da remoção da vegetação nativa.

O economista da LCA Consultores e cientista do projeto Esse Tal do Efeito Estufa, Bráulio Borges, avaliou que a próxima conferência do clima será realizada em um cenário internacional marcado por tensões políticas e pela volta do negacionismo climático em grandes economias. “Daqui a três meses, no Brasil, a expectativa é de alguns avanços, mesmo em meio a um clima bastante desafiador”, afirmou durante o evento A Socioeconomia do Clima, realizado pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS).

Borges afirmou que a situação se torna ainda mais complexa diante do movimento observado pelo governo norte-americano. “No final de julho, o Departamento de Energia norte-americano soltou um relatório claramente coordenado por (Donald) Trump. O texto afirma que existe aquecimento global, mas que isso não seria problema, e até poderia aumentar a produtividade agrícola. É um relatório feito sob encomenda, sem consultar especialistas, simplesmente um panfleto”, criticou.

Para ele, esse contexto terá impacto direto nas negociações multilaterais. “O ambiente que a gente encontra na COP será, no mínimo, bastante desafiador. Mas começamos, como sociedade e como mundo, a agir para evitar os piores cenários.”

Novas alianças

O TFFF possui alternativas e poderia buscar apoio de outros bancos multilaterais de desenvolvimento, embora nenhum ofereça o mesmo peso e alcance que o Banco Mundial proporcionaria. O diretor executivo da Climate Ventures e do Nature Investment Lab (NIL), Daniel Contrucci, avaliou que a ausência de apoio dos Estados Unidos ao Acordo de Paris representa um entrave para a agenda global do clima, mas também pode abrir espaço para novas alianças comerciais e oportunidades ao Brasil.

Leia também: Acomodação e articulação no contexto da COP30

“Óbvio que o melhor cenário seria se a gente tivesse um governo americano apoiando a permanência dos Estados Unidos dentro do Acordo de Paris”, afirmou. “A gente sabe que isso não vai acontecer e que o país não estará jogando em prol da economia global. Sendo um dos principais poluentes, a saída dos EUA acaba atrasando, de alguma forma, a agenda como um todo.”

Apesar disso, Contrucci ressaltou que a pressão internacional contra o negacionismo climático é cada vez maior. “O que está acontecendo hoje é tão gritante, tão diferente do que era no outro governo, que não tem mais como negar. Para ser negacionista, é preciso viver em uma bolha muito isolada. O que deve acabar acontecendo é os Estados Unidos ficarem de fora de um grande acordo global”, disse.

O economista pondera que esse cenário pode trazer prejuízos não apenas para outros países, mas principalmente para os próprios norte-americanos. “Entendo que isso vai prejudicar todo mundo, mas vai prejudicar muito mais os Estados Unidos. Se conseguirmos outros compradores e formas de financiamento, certamente vamos contornar essa ausência”, afirmou.

Contrucci lembrou que a instabilidade já trouxe impactos diretos ao Brasil, atingindo inclusive o NIL. “O Laboratório de Investimentos em Natureza tinha a USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) como uma das fundadoras e possível financiadora. Estávamos há um ano negociando um contrato multimilionário e perdemos isso do dia para a noite com a extinção praticamente da agência”, relatou.

* A repórter viajou a convite do iCS