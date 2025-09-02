Transição para agricultura regenerativa é urgente, diz especialista

O diretor-executivo do Instituto Fólio, Luis Barbieri, afirmou nesta terça-feira (2/9) que é “urgente” iniciar a transição do plantio de soja para práticas de agricultura regenerativa, reduzindo gradualmente a dependência de insumos importados. “O produtor rural que não começar esse processo agora terá problemas de solvência na próxima década, pois trata-se de uma mudança de paradigma tecnológico”, alertou o especialista.

Luís Barbieri participou do painel “Por que a transição do modelo de produção da soja é crucial para o Brasil?”, promovido pelo Correio com apoio do Instituto Escolhas. A mesa, parte do evento A Soja e os Desafios da Transição da Agricultura Brasileira, abordou temas como produtividade e otimização do plantio de soja no país.

Além de Barbieri, participaram do painel Jaqueline Ferreira, diretora de Pesquisa do Instituto Escolhas, Maurício Buffon, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) e André Nassar, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).

"A gente vai ter um problema (se não começar a mudança para a agricultura regenarativa), porque o processo, na experiência que a gente tem visto acontecer, ele demora quatro, cinco anos para conseguir zerar o fungicida químico. É um processo gradual. Se você fizer do dia para noite, você quebra. Para você zerar um inseticida químico também. Então, tem que ser um processo gradual", sustentou Barbieri.

O especialista ainda destacou que já existem casos concretos de sucesso no Brasil. "Hoje já temos produtores que conseguiram tirar 100% do fungicida químico na soja com nível de produtividade alto e com escala. A solução já está aí", afirmou.