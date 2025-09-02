Senado aprova PEC dos Precatórios; OAB vai acionar o Supremo

Após vários adiamentos, o plenário do Senado Federal concluiu, na noite desta terça-feira (2/9), sem alarde, em sessão semipresencial, as votações em primeiro turno e de segundo turno da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 66/2023, que altera as regras sobre o pagamento de precatórios – dívidas judiciais que não cabem recursos –, podendo gerar um calote superior a R$ 1 trilhão, conforme algumas estimativas.

Faltava um destaque para ser votado em primeiro turno, que buscava excluir da proposta a autorização para que créditos suplementares e especiais fossem incorporados ao limite de despesas de 2025. Logo em seguida, houve a votação em segundo turno, e o texto foi aprovado pelo placar de 72 a 2.

A nova PEC dos Precatórios, também denominada PEC do Calote dos Precatórios, estabelece limites para o pagamento de precatórios pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Ela também define novos prazos para parcelamento de débitos previdenciários desses entes com seus regimes próprios e, no caso dos municípios, com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A proposta, relatada pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, será promulgada, em sessão solene, na semana que vem. A previsão é que ela ocorra na próxima terça-feira (9/9). Nessa mesma data, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) já avisou que vai entrar com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF), na ação, a OAB deve incluir na ação pedido cautelar para suspensão imediata da eficácia da norma.

A matéria gerou polêmica, porque retoma o expediente utilizado pelo governo Bolsonaro permitindo o calote de precatórios ao impor um limite para o pagamento dessas dívidas judiciais. Apesar das críticas do atual governo a esse mesmo expediente, a equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendia a proposta porque ela abre espaço fiscal para os gastos do governo em pleno ano eleitoral.

De acordo com o presidente da OAB Paraná, Luiz Fernando Pereira, a proposta é inconstitucional e fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e abre caminho para um calote perpétuo nos precatórios. “Depois de décadas de calotes, o país estava perto de resolver a questão em 2029. Agora, abre-se caminho para um calote perpétuo. Muitos credores vão morrer ou quebrar na fila dos precatórios. De todos os cinco calotes já dados, esse é o mais grave”, disse Pereira.

Leia também: PEC dos Precatórios volta ao radar com fim do recesso do Congresso

“O Congresso sabe que a PEC é inconstitucional, mas aposta na demora do Supremo em julgar a ação que a OAB vai propor, porque isso vai fazer caixa para prefeitos e governadores”, acrescentou o presidente da OAB Paraná, em entrevista ao Correio.

Em nota divulgada na noite desta terça-feira, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, confirmou que a entidade ingressará com a ADI assim que a PEC for promulgada. “A OAB vai ao Supremo porque essa PEC viola frontalmente a Constituição, compromete a autoridade do Poder Judiciário e institucionaliza o inadimplemento do Estado com seus próprios cidadãos”, disse.

Meta fiscal

O aval do Supremo que permite que a União desconte parte das despesas com o pagamento de precatórios no cálculo da meta de resultado primário deixará de valer a partir de 2027, ano em que a equipe econômica vinha admitindo que haveria, com isso, um colapso nas contas públicas.

No Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2026, enviado ao Congresso recentemente, o governo elevou prevê um abatimento de R$ 57,8 bilhões de pagamento de precatórios na meta fiscal, e, com isso, apesar de registrar um rombo fiscal de R$ 23,3 bilhões, mesmo com receitas superestimadas, o governo contabiliza um saldo positivo de R$ 34,5 bilhões, dentro da meta fiscal, que prevê um superavit primário de R$ 34,3 bilhões.

E, agora, com a promulgação da PEC, o governo poderá descontar a totalidade da previsão de pagamento de precatórios para o ano que vem, de R$ 115 bilhões, abrindo um espaço considerável para aumento de gastos sem um único corte de despesa.

Impacto pode chegar a R$ 1,7 trilhão

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM), por sua vez, comemorou a aprovação da PEC 66/2023, a ainda tem uma estimativa sobre o impacto da medida que pode chegar a R$ 1,7 trilhão em 30 anos.

Em nota, o presidente da entidade, Paulo Ziulkoski, destacou que o pacote de medidas “é estruturante e representa uma conquista histórica para os municípios”. “Estamos falando de mudanças que valem por pelo menos 30 anos e que permitirão a continuidade de serviços essenciais prestados pelas gestões municipais”, disse ele, no comunicado.

Conforme relatório da CNM, nos primeiros cinco anos de vigência, há uma previsão de "economia" de até R$ 320 bilhões, dividida entre a desvinculação de todas as receitas de contribuições (R$ 193 bilhões), a economia de juros de RGPS e precatórios (R$ 71 bilhões), a redução de juros e multas do RGPS (R$ 41 bilhões) e com o parcelamento do RPPS (R$ 36 bilhões).

“Com o passar dos anos, a economia da PEC se expande em função da economia de juros com a alteração do indexador das dívidas do RGPS e de precatórios. Após 10 anos, a economia se aproxima de R$ 500 bilhões, enquanto com 20 anos a economia supera R$ 800 bilhões. E, ao fim de 30 anos, a economia da medida se aproxima de R$ 1,5 trilhão. Para os estados e o Distrito Federal, a economia global passa de R$ 48 bilhões. nos primeiros cinco anos de vigência, para R$ 248 bilhões em 30 anos, segundo o relatório da entidade. Com isso, no agregado, a PEC 66/2023 poderá fornecer um alívio supera R$ 1,7 trilhão aos entes subnacionais, segundo o estudo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Economia Agricultura regenerativa reduz custos de produção, diz presidente do Gaas

Agricultura regenerativa reduz custos de produção, diz presidente do Gaas Economia Acordo Mercosul-UE deve ser enviado aos 27 países-membros nesta quarta

Acordo Mercosul-UE deve ser enviado aos 27 países-membros nesta quarta Economia PIB do Brasil cresce 0,4% no 2º trimestre; veja como outras grandes economias cresceram

PIB do Brasil cresce 0,4% no 2º trimestre; veja como outras grandes economias cresceram Economia PIB dá sinais de desaceleração no segundo trimestre

PIB dá sinais de desaceleração no segundo trimestre Economia Governo não consegue cortar gastos sem passar pelo Congresso, diz Haddad

Governo não consegue cortar gastos sem passar pelo Congresso, diz Haddad Economia Governo encaminha ao Congresso proposta para corte linear de subsídios

