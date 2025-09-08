Serasa dá até 99% de desconto em dívidas e amplia atendimento nos Correios

Mobilização terá início nesta terça-feira (9/9) e é a maior da história da plataforma - (crédito: joão geraldo borges junior pixabay)

Consumidores de todo o Brasil terão a chance de negociar suas dívidas com descontos de até 99% a partir desta terça-feira (9/9). Em parceria com a Serasa, os Correios possibilitarão a renegociação de cerca de 10 milhões de débitos por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, em uma ação que envolve mais de 6 mil agências em todo o país.



“Ao todo, mais de 2,3 milhões de brasileiros podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo. Essa é uma ação inédita que reúne várias empresas e o maior volume de ofertas com 99% de desconto da história da plataforma Serasa Limpa Nome”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, por meio de nota.

Essa é a maior mobilização da história da plataforma. Foi confirmada a parceria com mais de 1,6 mil empresas na possibilidade de negociação. Entre elas estão grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras e concessionárias de contas básicas, como luz, água e gás.

O economista Flávio Lacerda afirmou a importância da criação do dia para negociar dívidas dos consumidores. “Quando a pessoa resolve essas pendências, ela abre espaço para recuperar crédito no mercado, voltar a ter acesso a compras parceladas, financiamentos, cartão, pode retomar a vida financeira sem tanto peso”, explicou.

“No fim das contas, é uma oportunidade de recomeçar a vida financeira com acesso a crédito. E como é por tempo limitado, quem aproveitar pode dar um passo enorme rumo a uma vida financeira mais organizada”, completou.

Segundo Flávio, a ação quase não impacta o prejuízo dos Correios, que registraram um prejuízo de R$ 4,37 bilhões no primeiro semestre de 2025. “Os Correios não são credores nem devedores nesse processo. Eles funcionam apenas como postos de atendimento físico para quem não consegue ou não quer negociar pela internet. Por isso, o impacto direto na saúde financeira dos Correios é muito limitado, quase zero”, explicou.

Plataformas oficiais para negociar:

Nas agências dos Correios, mediante taxa de R$ 4,60 para cada acordo fechado;

App Serasa na App Store e no Google Play;

Site do Serasa Limpa Nome;

Whatsapp: (11) 99575-2096.

“Para essa ação emergencial, a população pode contar com o atendimento presencial dos Correios para resolver de forma rápida e segura as pendências e assim alcançar mais tranquilidade financeira”, declarou Fabiano.

Para conseguir acesso às negociações, basta baixar o aplicativo da Serasa, informar o CPF, escolher uma das ofertas disponíveis, selecionar a forma de pagamento e concluir o acordo. Os descontos só serão aplicados mediante pagamento dentro do prazo estipulado.

