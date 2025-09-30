Brasil deve investir em infraestrutura física em IA, diz presidente da Tecnobank

"É necessário juntar a nossa criatividade e construir soluções para viabilizar a nossa soberania digital", destacou executiva - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Na nova fase da tecnologia, com o fortalecimento da inteligência artificial generativa e novas formas de utilização da IA, o debate sobre a soberania é essencial, na visão da presidente da Tecnobank, Renata Herani. Nesse contexto, ela defende o investimento em infraestrutura física e data centers dentro do território nacional é o caminho para garantir isso.

“A reflexão que eu faço é justamente o fato de que por trás de toda essa tecnologia e necessidade de infraestrutura física, isso está por trás de tudo que permeia a nossa vida. Tudo passa pela tecnologia e por trás de tudo isso está a necessidade de uma infraestrutura robusta”, destacou a executiva, no 3° Brasília Summit: Inovação, tecnologia e data centers, evento realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense.

No primeiro painel do evento, os participantes debateram sobre a sustentabilidade e segurança dos data centers diante do avanço da IA. No Congresso Nacional, o projeto que institui o Marco Legal da Inteligência Artificial ainda está em discussão e sem previsão para ser votado na Câmara dos Deputados. Na avaliação da empresária, a inovação tecnológica tem que andar lado a lado com a inovação regulatória.

“É necessário juntar a nossa criatividade e construir soluções para viabilizar a nossa soberania digital, para que a tecnologia possa cumprir o papel na vida das pessoas, otimizar processos e contribuir para que as pessoas tenham uma vida mais confortável”, acrescentou.

Herani acredita que o Brasil tem potencial para ser protagonista na nova era da tecnologia, mas que, para isso, os poderes devem pensar em políticas públicas eficientes, acima de tudo. Diante disso, ela deu o exemplo da construção de estruturas físicas para impulsionar as inovações. “Tem que ser uma política muito bem pensada em um local que não seja neutro. Então o poder público tem um desafio muito grande”, concluiu.

