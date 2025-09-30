IA é indispensável para o setor bancário, afirma presidente da Febraban

Isaac Sidney: "Não pode haver inovação sem que tenhamos os cuidados devidos para prevenção e combate a fraudes, golpes e ataques cibernéticos" - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

A inteligência artificial (IA) deixou de ser apenas uma tendência para se tornar peça central no funcionamento do sistema financeiro, afirmou o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, nesta terça-feira (30/9), durante o Brasília Summit, promovido pelo Lide e pelo Correio Braziliense.

Segundo ele, a tecnologia tem se consolidado como “uma revolução silenciosa”, transformando-se em “uma arma poderosa e irresistível” para os bancos. "É um motor muito potente para que a gente possa redefinir o futuro das finanças", disse Sidney, destacando o impacto da IA no aumento da competitividade, na ampliação da concorrência e no acesso dos brasileiros a serviços financeiros.

Apesar da ênfase no potencial inovador, o presidente da Febraban ressaltou que o avanço tecnológico precisa estar acompanhado de segurança e integridade. "Não pode haver inovação sem que tenhamos os cuidados devidos para prevenção e combate a fraudes, golpes e ataques cibernéticos", alertou.

Sidney afirmou que a Febraban tem atuado em parceria com órgãos como o Ministério Público, a Receita Federal e a Polícia Federal para impedir que o crime organizado utilize o sistema financeiro para lavar dinheiro ou movimentar recursos ilícitos. "Esse dinheiro não é bem-vindo, sobretudo nos bancos que têm um trabalho sério para o desenvolvimento do Brasil", disse.

Ele elogiou as ações recentes do Banco Central, que, segundo o dirigente, têm elevado "a régua da segurança e da integridade" no setor. Sidney reforçou que controles mais rígidos para entrada e permanência de instituições financeiras no país são fundamentais: "Esse é o momento de depuração. Quem é sério fica, quem não é sai do sistema financeiro nacional."

O presidente da Febraban também destacou a necessidade de fechar brechas usadas pelo crime, como as chamadas "contas laranja" e "contas frias", alugadas para operações ilegais. Para ele, é “inadmissível” que tais instrumentos sigam ativos no mercado.