Exportações para os EUA caem 20,3% em setembro, indica Mdic

No segundo mês de tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, as exportações para os Estados Unidos registraram queda de 20,3%, em termos de valores, em setembro na comparação com o mesmo mês de 2024, para US$ 3,2 bilhões.

Os dados divulgados nesta segunda-feira (6/10) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) também revelam que, em relação ao volume, houve queda de 13,1% em produtos embarcados ao país norte-americano.

O tombo nos embarques para a maior economia do planeta revelam o impacto do tarifaço implementado pelo governo dos Estados Unidos às exportações brasileiras ampliando de 10% para 50% os impostos desde 6 de agosto.

Nesta segunda-feira, o presidente Donald Trump deu um passo significativo para a abertura de negociações com o Brasil, após telefonar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e prometer visitar o país em breve para uma reunião com o chefe de estado brasileiro.

No geral, as exportações brasileiras para o mundo somaram US$ 30,5 bilhões, com alta de 7,2% em setembro, enquanto que as importações atingiram US$ 27,5 bilhões, o que representa um aumento de 17,7% em relação a setembro de 2024.Diante disso, a balança comercial brasileira fechou o mês com saldo negativo de 41,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior, com superavit de US$ 3 bilhões.

As exportações do setor de indústria de transformação puxaram a balança brasileira, com as exportações atingindo US$ 16,9 bilhões no mês, com destaque para o avanço da carne bovina (55,6%) e dos automóveis (50%). Ao mesmo tempo, os outros setores também avançaram, com crescimento de 18% da agropecuária e de 9,2% na indústria extrativa.

Enquanto as exportações para os Estados Unidos despencaram, as vendas para outros países somaram crescimentos substanciais em relação a setembro de 2024. A exemplo disso, o valor obtido com o comércio para a China avançou 14,7%, enquanto que para o Mercosul, a expansão foi de 27,6%. Ainda houve uma ligeira alta de 2% nas vendas para a União Europeia nesse período.

No acumulado do ano até setembro, a balança comercial brasileira registra queda de 22,5% frente ao mesmo período do ano anterior. Desde janeiro, as exportações para os Estados Unidos registram uma leve queda de 0,6%. Aos países do continente asiático, no geral, a queda é de 1,7%, enquanto que para a União Europeia, há um crescimento acumulado de 1,3%.

