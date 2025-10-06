Impacto do uso do mercúrio na mineração de ouro é tema de debate no Correio

Apesar de já ter sido eliminado em diversos setores e produtos devido à alta toxicidade, o mercúrio ainda é amplamente utilizado na extração de ouro no Brasil, causando sérios impactos ao meio ambiente e à saúde de milhares de pessoas. Para debater soluções e caminhos possíveis, o Correio Braziliense, em parceria com o Instituto Escolhas, promove nesta terça-feira (7/10) o evento “Controles sobre o uso de mercúrio e o futuro da extração do ouro”, a partir das 8h30, no auditório do jornal, com transmissão ao vivo pelo canal do Correio no YouTube.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A abertura será conduzida pelo presidente do Correio, Guilherme Machado, e pelo diretor-executivo do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão. Também participam Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), e Jair Schmitt, diretor da Diretoria de Proteção Ambiental do Ibama (Dipro).

Leia também: O novo conflito do ouro em Minas Gerais

A programação inclui dois painéis. O primeiro, Controles sobre o uso do mercúrio: desafios e perspectivas, contará com Renato Madson Arruda, diretor da Amazônia e Meio Ambiente Substituto; o deputado federal e ambientalista Nilto Tatto; Larissa Rodrigues, diretora do Instituto Escolhas; e Giorgio de Tomi, professor titular da Escola Politécnica da USP e coordenador técnico do Projeto Ouro Sem Mercúrio.

Já o segundo painel, Alternativas ao uso do mercúrio: para onde vamos?, terá a participação de Larissa Rodrigues; Gilson Camboim, presidente da Federação das Cooperativas de Mineração do Estado do Mato Grosso – Fecomn; Eduardo Gama, diretor de operações da Certimine; e Elena Crespo, professora titular da Universidade Federal do Pará e coordenadora do Instituto Amazônico do Mercúrio.

Além dos debates, a manhã contará com palestras de especialistas internacionais e autoridades do governo brasileiro. Entre os keynote speakers confirmados estão: Julevânia Olegário, diretora do Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração do Ministério de Minas e Energia; Thaianne Resende, diretora do Departamento de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; e Miguel Castro, ponto focal regional para América Latina e Caribe do Centro CER da OCDE.