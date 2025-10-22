Porto de São Sebastião está previsto para ser leiloado em março de 2026

O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou, terça-feira (21/10), o projeto de arrendamento da área SSB01, durante visita ao porto de São Sebastião. Previsto para março de 2026, o leilão representa uma nova fase para o portuário, gerando aproximadamente 5 mil empregos durante a construção e mais 1,3 mil postos de trabalho permanentes durante a operação.

O projeto, que terá prazo contratual de 35 anos, focará na movimentação e armazenagem de granéis sólidos, cargas gerais e contêineres. Estão previstos, também, R$ 12 milhões em medidas de compensação ambiental e sociais.

Além disso, o plano de investimento contempla a modernização de cerca de 426 mil m² de área operacional, a construção de um píer de atracação, a ampliação do pátio, um novo sistema para carga e descarga de caminhões e a dragagem de aprofundamento dos canais de acesso.

A ideia do ministério é que a cidade de São Sebastião tenha um porto multipropósito. Essa modelagem será definida em uma reunião nos próximos dias, em Brasília, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Para o prefeito de São Sebastião, Reinaldo Alves, o projeto é benéfico para toda a região. "O porto é importante para toda a região, já que desafoga e abastece todo o Vale do Paraíba, uma região que gera muito emprego e renda e que tem no Porto de São Sebastião seu grande polo importador e exportador", disse.

O Porto de São Sebastião demonstrou vocação para o comércio internacional, com a navegação de Longo Curso representando 98% de toda a movimentação (3,4 milhões de toneladas desde o início de 2023). Além disso, o complexo tem apresentado crescimento, com aumento de 50% na movimentação de cargas entre 2023 e 2024.

Nos últimos anos, o porto apresentou uma balança comercial dinâmica. Enquanto as importações, vindas principalmente da Turquia, EUA e Argentina, foram maiores em 2022 e 2023, as exportações assumiram a liderança em 2024 e 2025, tendo como principais destinos Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Gana.

