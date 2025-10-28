Boleto pago dá direito a sanduíche de graça em rede de lanchonetes

O Burger King e a Serasa se juntaram para enfrentar um dos terrores da vida adulta: o temido boleto. Com bom humor e criatividade, as marcas lançaram o Boleto Thru, uma ação inédita que mistura entretenimento, educação financeira e, claro, um toque de sabor.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em 31 de outubro, próxima sexta, data em que o medo ganha espaço com o Halloween, os clientes que passarem por um dos BK Drives participantes e apresentarem qualquer boleto — físico ou digital, pago ou a vencer — junto com um documento com CPF, ganham um Cheddar Duplo na hora. E quem mostrar também o aplicativo da Serasa instalado no celular leva de bônus uma batata frita média.

A promoção é limitada a um resgate por CPF e por carro e é válida apenas no dia 31/10/2025, ou enquanto durarem os estoques. A ação acontece em diversos estados do país: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Para divulgar a campanha, as marcas lançaram o curta BoleThru: A Vingança aos Boletos, uma divertida paródia de filmes de terror. O vídeo começa em uma noite chuvosa, com um passageiro apavorado afirmando ver boletos por toda parte — nas ruas, nas redes sociais e até no banco de trás do carro. A tensão só termina quando a motorista, decidida a acabar com o medo, acelera até um BK Drive. Lá, o “fantasma do boleto” é trocado por um Cheddar Duplo e uma batata frita, provando que “se vingar dos boletos nunca foi tão gostoso”.

A campanha brinca com o conceito de medo, mas traz também uma reflexão leve sobre educação financeira — um dos principais pilares da Serasa. “O Halloween brinca com o medo, e para muitos brasileiros, os boletos são exatamente isso: um susto mensal. A proposta é gerar identificação e transformar um tema sério em uma experiência positiva ", explica Renan Cunha, gerente de Criação da Serasa.