Brasília Summit

Competência feminina "faz qualquer empresa caminhar", diz presidente do Correio

Guilherme Machado discursa na abertura do 4º Brasília Summit Lide — Correio Braziliense, nesta terça-feira (11/11), evento que debateu a importância da presença feminina em cargos de liderança

11/11/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - 4 Brasíçia SUMMIT,
11/11/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - 4 Brasíçia SUMMIT, "Mulheres Líderes" Presidente do Correio Braziliense Guilherme Machado - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destacou nesta terça-feira (11/11) o papel das lideranças femininas nas empresas e instituições brasileiras. Segundo ele, a competência, a sensibilidade e a intuição feminina “fazem qualquer empresa caminhar”. Guilherme Machado discursou na abertura do 4º Brasília Summit Lide — Correio Braziliense, realizado no Brasília Palace Hotel, que debateu justamente a presença das mulheres em cargos de liderança.

“Líderes femininas na minha vida são uma coisa constante. E eu não tenho dúvida de que a capacidade, a sensibilidade e, principalmente, a intuição feminina, fazem qualquer empresa caminhar, qualquer negócio se mover”, declarou o presidente do Correio. Ele destacou ainda a importância das mulheres que lideram a redação do jornal.

Com o tema “Mulheres líderes”, essa edição do Brasília Summit reuniu mulheres que atuam em cargos de liderança, seja na gestão pública, seja na privada, para debater o cenário atual e o que pode ser feito para ampliar a inserção das mulheres nesse setor, reduzindo desigualdades históricas.

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 11/11/2025 17:30
