Competência feminina "faz qualquer empresa caminhar", diz presidente do Correio

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destacou nesta terça-feira (11/11) o papel das lideranças femininas nas empresas e instituições brasileiras. Segundo ele, a competência, a sensibilidade e a intuição feminina “fazem qualquer empresa caminhar”. Guilherme Machado discursou na abertura do 4º Brasília Summit Lide — Correio Braziliense, realizado no Brasília Palace Hotel, que debateu justamente a presença das mulheres em cargos de liderança.

“Líderes femininas na minha vida são uma coisa constante. E eu não tenho dúvida de que a capacidade, a sensibilidade e, principalmente, a intuição feminina, fazem qualquer empresa caminhar, qualquer negócio se mover”, declarou o presidente do Correio. Ele destacou ainda a importância das mulheres que lideram a redação do jornal.

Com o tema “Mulheres líderes”, essa edição do Brasília Summit reuniu mulheres que atuam em cargos de liderança, seja na gestão pública, seja na privada, para debater o cenário atual e o que pode ser feito para ampliar a inserção das mulheres nesse setor, reduzindo desigualdades históricas.