"Gênero ainda influencia oportunidades, infelizmente", diz Paulo Octávio

O empresário e presidente do Lide Brasília, Paulo Octávio, afirmou nesta terça-feira (11/11) que, infelizmente, “gênero ainda influencia oportunidades”. Segundo ele, apesar de as mulheres se dedicarem mais aos estudos, ainda há "barreiras injustas e quase intransponíveis" para o acesso a cargos de liderança. Paulo Octávio discursou na abertura do 4º Brasília Summit Lide — Correio Braziliense, realizado no Brasília Palace Hotel.

“Nós acreditamos que liderança não tem gênero, mas que gênero ainda influencia oportunidades, infelizmente. Portanto, promover lideranças femininas não significa excluir ninguém, mas, sim, construir sociedades, instituições mais equilibradas, maduras e inteligentes, além de competitivas”, afirmou o empresário, para acrescentar:

“As mulheres brasileiras têm níveis de escolaridade mais altos do que os homens, em quase todas as faixas etárias. Elas permanecem mais tempo estudando e se qualificando. Estão inovando, empreendendo, gerindo negócios e liderando iniciativas transformadoras. No entanto, existem ainda barreiras injustas e quase intransponíveis”.

Ao discursar, o empresário argumentou, ainda, que falar sobre a inclusão das mulheres no comando de organizações é “questão estratégica” para que as instituições sejam competitivas, humanas e sustentáveis. Ele lembrou que mulheres ocupam menos de 40% dos cargos de liderança e 20% dos cargos executivos.