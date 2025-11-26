InícioEconomia
Sistema financeiro

Liquidação do Master não traz risco sistêmico, avalia comitê do BC

Segundo o Comef, o grupo tem "porte pequeno", representando 0,57% do ativo total e 0,55% das captações do Sistema Financeiro Nacional

Banco Central também aproveitou o registro para sublinhar a importância da conduta das instituições financeiras para o equilíbrio do sistema - (crédito: Divulgação)
Banco Central também aproveitou o registro para sublinhar a importância da conduta das instituições financeiras para o equilíbrio do sistema - (crédito: Divulgação)

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) afirmou em ata que a liquidação extrajudicial do Banco Master e de outras empresas do conglomerado não oferece risco sistêmico ao Sistema Financeiro Nacional (SFN). Segundo o colegiado, o grupo tem “porte pequeno”, representando 0,57% do ativo total e 0,55% das captações do sistema.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na ata, o Comef reforça que “a avaliação sobre a imposição de regimes de resolução a instituições financeiras deve considerar a normalidade da economia pública e a preservação dos interesses dos depositantes, investidores e demais credores”. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O documento destaca ainda que, no caso do Master, a decretação do Regime de Administração Especial Temporária (RAET) no Banco Master Múltiplo S.A. assegura o funcionamento regular da sua controlada Will Financeira S.A. CFI “enquanto se encontram em curso negociações que buscam preservar a atividade dessa instituição”.

Conduta ética

O Banco Central também aproveitou o registro para sublinhar a importância da conduta das instituições financeiras para o equilíbrio do sistema. Segundo o comitê, a autoridade monetária “considera oportuno ressaltar” que o comportamento ético das entidades do SFN, assim como de seus controladores e dirigentes, é determinante para a estabilidade financeira. 

“Nesse contexto, as ações de supervisão, pautadas pelo rigor técnico e pela discrição, são conduzidas de maneira firme — e em colaboração com outras autoridades, quando cabível segundo os ditames legais — visando preservar a estabilidade financeira e coibir práticas contrárias à legislação e aos interesses da sociedade”, destaca o Comef.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 26/11/2025 10:13
SIGA
x