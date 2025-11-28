InícioEconomia
OPERAÇÃO POÇO DE LOBATO

Motta escolhe opositor do governo para relatar PL do devedor contumaz

Após deflagração da megaoperação da PF que mirou o Grupo Refit, um dos maiores sonegadores do país, presidente da Câmara, Hugo Motta, escolhe deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) para relatar matéria que já foi aprovada no Senado

Motta escolhe o deputado do PL para relatar proposta governista - (crédito: AFP)
Motta escolhe o deputado do PL para relatar proposta governista - (crédito: AFP)

Quase três meses após a aprovação no Senado Federal, o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 125, de 2022, que cria o Código de Defesa dos Contribuintes e endurece sanções aos devedores contumazes, teve a relatoria designada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O escolhido para a tarefa, o deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), foi anunciado, na tarde de ontem, por Motta por meio das redes sociais. O presidente da Câmara fez o anúncio em meio aos atritos com o Executivo e a megaoperação da Polícia Federal que mirou o Grupo Refit, um dos maiores sonegadores do país.

"A segurança pública também passa pela segurança econômica. Por isso, a Câmara avança no combate às fraudes no setor de combustíveis com um combo de projetos estruturantes, cada um com seu relator já designado. Nosso compromisso é fortalecer o Estado, proteger o consumidor e fechar as portas para quem vive de fraude", escreveu Motta. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao comentar sobre a megaoperação da PF, pediu para que o Congresso destrave a tramitação da matéria.

Além do projeto de lei do devedor contumaz, o presidente da Câmara anunciou outras três relatorias. Um deles, o PLP 109, de 2025, que garante acesso da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) às notas fiscais na cadeia de combustíveis ficou com o deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA). O Projeto de Lei (PL) nº 399, de 2025, que endurece a pena para adulteração de combustíveis, será relatado pelo deputado Alceu Moreira (MDB-RS). A relatoria do PL 1.923 de 24, que cria o Operador Nacional do Sistema de Combustíveis para monitorar os combustíveis no país, Motta escolheu o deputado Júnior Ferrari (PSD-PA).

Vaivem

O primeiro nome a ser cotado para relatar a matéria do devedor contumaz foi o de Danilo Forte (União-CE), que, inclusive, foi relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico (CDE) do projeto de mesmo tema enviado pelo governo no ano passado, o PL 15/2024. Forte chegou a cobrar Motta pela tramitação do projeto vindo do Senado por, pelo menos, três vezes, mas não obteve resposta. Nesta semana, o deputado Domingos Sávio (PL-MG) era cotado como favorito. Ao Blog da Denise, o deputado mineiro disse que ainda não tinha conversado com Motta, mas tinha o desejo de relatar a matéria. "Vou abrir uma mesa de diálogo para ouvir as partes e apresentar um texto que siga nesse caminho. Quero votar até o fim do ano", disse na ocasião.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Ontem, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, reforçou nas redes sociais o pedido de urgência para que a Câmara dos Deputados apreciasse o projeto do devedor contumaz. "A nova operação contra os crimes financeiros na Refit reforça o pedido de urgência que o governo do presidente Lula apresentou à Câmara para aprovar o projeto de lei de combate ao devedor Contumaz. O Brasil precisa ter um instrumento legal contra os esquemas bilionários de fraude e sonegação fiscal do crime organizado, que foram expostos na Operação Carbono Oculto", destacou a ministra.

O PT também definiu o fechamento de questão sobre o apoio ao texto na tarde de ontem. O líder do partido na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), reuniu-se com o presidente da legenda, Edinho Silva, e fizeram anúncio conjunto fechando questão a favor do projeto.

 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 28 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Eduarda Esposito e Victor Correia
postado em 28/11/2025 03:59
SIGA
x