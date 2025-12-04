Nordeste é mais do que a imagem da seca, diz Pedro Campos

Parlamentar discursou durante a abertura do evento "CB.Debate - Avanços do Nordeste", realizado pelo Correio, com apoio do Banco do Nordeste (BNB) - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A Press)

O deputado federal Pedro Campos (PSB-PE) declarou nesta quinta-feira (4/12) que o Nordeste é mais do que a imagem da seca que foi consolidada nas últimas décadas. Ele defendeu que, com investimentos e incentivos dados à região nos últimos anos, o cenário de desenvolvimento já é melhor do que o projetado no passado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Precisamos também olhar para essa lógica da seca. Em 1817, ninguém falava em Nordeste. No máximo, no Norte do país. Esse recorte do Nordeste começa a surgir no final do século XIX, XX, com esse recorte da seca. O Nordeste foi desenhado em cima de políticas públicas de enfrentamento à seca”, explicou o parlamentar.

Pedro Campos discursou durante a abertura do CB.Debate: Os avanços do Nordeste, realizado pelo Correio Braziliense em parceria com o Banco do Nordeste (BNB). “Nós, do Nordeste, sabemos que a região é muito mais do que isso”, acrescentou.

Campos atribuiu grande parte da retomada do investimento no Nordeste ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também com ações para combater a desigualdade.

“A partir de todos esses investimentos que aconteceram, já é muito melhor do que o cenário que se pintou no passado”, enfatizou o parlamentar. Para ele, porém, o enfrentamento às desigualdades ainda é o maior desafio para a região.

O evento, realizado na sede do Correio, debate o desenvolvimento do Nordeste, a inovação tecnológica na região, bem como a eficácia de políticas públicas voltadas justamente para incentivar a economia nordestina.