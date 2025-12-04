"Se o campo vai bem, a cidade vai bem", diz secretário do MDA

Savian discursou durante a abertura do evento "CB.Debate - Avanços do Nordeste", realizado pelo Correio, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB) - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A Press)

O secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Moisés Savian, declarou nesta quinta-feira (4/12) que, se o campo vai bem economicamente, a cidade também se beneficia, especialmente os pequenos municípios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Savian destacou os desafios para incentivar a produção agrária familiar no Nordeste, como a disponibilização de crédito e a adaptação ao clima semiárido, e a importância do desenvolvimento da agricultura familiar para o restante da sociedade.

“Se o campo vai bem, a cidade vai bem. Isso pode não ser verdade para as grandes cidades, que têm indústria, tem serviços, mas certamente é verdade para as pequenas cidades”, discursou o secretário durante a abertura do CB.Debate: Os avanços do Nordeste, realizado pelo Correio Braziliense em parceria com o Banco do Nordeste (BNB).

“Se há uma grande seca em um município com menos de 10 mil habitantes, que impacta os agricultores, com certeza o município também padece”, acrescentou, destacando a importância das políticas públicas de incentivo à agricultura familiar.

“Investir na agricultura familiar tem um efeito multiplicador, tanto para a população como um todo, com produção de alimento, geração de renda, como também para os pequenos municípios”, afirmou o secretário.

Savian apontou ainda que uma das prioridades do ministério é ampliar o acesso ao crédito na região Nordeste. Segundo ele, os recursos disponíveis ainda estão concentrados no Sul e no Sudeste.

“Temos que aumentar o ticket médio. O agricultor no Nordeste toma crédito de R$ 15 mil, R$ 20 mil por pessoa. A gente quer aumentar esse ticket, para que ele possa comprar uma máquina, que aumenta a produção, reduz o esforço físico”, disse o secretário.

O evento, realizado na sede do Correio, debate o desenvolvimento do Nordeste, a inovação tecnológica na região, bem como a eficácia de políticas públicas voltadas justamente para incentivar a economia nordestina.