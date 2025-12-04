InícioEconomia
"Se o campo vai bem, a cidade vai bem", diz secretário do MDA

O secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Moisés Savian, afirmou que uma das prioridades da pasta é ampliar o acesso ao crédito na região Nordeste

Savian discursou durante a abertura do evento
Savian discursou durante a abertura do evento "CB.Debate - Avanços do Nordeste", realizado pelo Correio, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB) - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A Press)

O secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Moisés Savian, declarou nesta quinta-feira (4/12) que, se o campo vai bem economicamente, a cidade também se beneficia, especialmente os pequenos municípios.

Savian destacou os desafios para incentivar a produção agrária familiar no Nordeste, como a disponibilização de crédito e a adaptação ao clima semiárido, e a importância do desenvolvimento da agricultura familiar para o restante da sociedade.

“Se o campo vai bem, a cidade vai bem. Isso pode não ser verdade para as grandes cidades, que têm indústria, tem serviços, mas certamente é verdade para as pequenas cidades”, discursou o secretário durante a abertura do CB.Debate: Os avanços do Nordeste, realizado pelo Correio Braziliense em parceria com o Banco do Nordeste (BNB).

“Se há uma grande seca em um município com menos de 10 mil habitantes, que impacta os agricultores, com certeza o município também padece”, acrescentou, destacando a importância das políticas públicas de incentivo à agricultura familiar.

“Investir na agricultura familiar tem um efeito multiplicador, tanto para a população como um todo, com produção de alimento, geração de renda, como também para os pequenos municípios”, afirmou o secretário.

Savian apontou ainda que uma das prioridades do ministério é ampliar o acesso ao crédito na região Nordeste. Segundo ele, os recursos disponíveis ainda estão concentrados no Sul e no Sudeste.

“Temos que aumentar o ticket médio. O agricultor no Nordeste toma crédito de R$ 15 mil, R$ 20 mil por pessoa. A gente quer aumentar esse ticket, para que ele possa comprar uma máquina, que aumenta a produção, reduz o esforço físico”, disse o secretário.

O evento, realizado na sede do Correio, debate o desenvolvimento do Nordeste, a inovação tecnológica na região, bem como a eficácia de políticas públicas voltadas justamente para incentivar a economia nordestina.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 04/12/2025 10:27 / atualizado em 04/12/2025 10:30
