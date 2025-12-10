Ciência e universidades são fundamentais para democracia, diz reitora da UnB

Rozana Naves discursou na abertura do debate "Desafios 2026: democracia, desenvolvimento e justiça social no Brasil contemporâneo", realizado pelo Correio Braziliense - (crédito: Minervino Júnior/C.B/D.A Press )

A reitora da Universidade de Brasília (UnB), Rozana Reigota Naves, declarou nesta quarta-feira (10/12) que a ciência e as universidades são fundamentais para combater a atual crise da democracia, em meio a um movimento mundial para desacreditar os sistemas democráticos.

Segundo ela, também é preciso avançar na regulamentação das redes sociais e na ampliação da participação social para evitar o avanço do autoritarismo no mundo.



“Trata-se de um fenômeno mundial, que passa pelos ataques às soberanias nacionais para fins da sobrevivência de um imperialismo, e que só pode ser enfrentado coletivamente. Nesse contexto, a ciência e as universidades têm papel fundamental”, discursou Rozana na abertura do debate Desafios 2026: democracia, desenvolvimento e justiça social no Brasil contemporâneo, realizado pelo Correio Braziliense.

“Assim como é preciso avançar cada vez mais na regulamentação e no controle social das plataformas digitais, e ampliar os mecanismos de participação social e uma aproximação deliberada com a democracia direta, como mecanismo de dar voz aos diversos atores sociais”, acrescentou.

Ela citou o histórico da UnB na resistência à ditadura militar e afirmou que, atualmente, a universidade também implementa ações para estudar o impacto da Inteligência Artificial e de outras tecnologias no sistema democrático, por exemplo, e para aumentar a participação da comunidade acadêmica dentro da própria UnB.

“Cenas deploráveis” na Câmara

A reitora criticou ainda a aprovação do PL da Dosimetria na madrugada de hoje pela Câmara dos Deputados, bem como os casos de agressão contra jornalistas por parte da Polícia Legislativa após, de acordo com a corporação, ordem do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB) — que nega a ordem.

“Sabemos que, embora tenhamos avançado no julgamento da tentativa de golpe no âmbito do Executivo, ontem tivemos cenas deploráveis na nossa Casa Legislativa. Essa discussão de uma anistia disfarçada de dosimetria, e para além disso a remoção forçada e violenta de parlamentares e da própria imprensa daquele Plenário”, disse Rozana.

O debate Desafios 2026: democracia, desenvolvimento e justiça social no Brasil contemporâneo é realizado pelo Correio com apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), do Serviço Social da Indústria (Sesi), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e da Confederação Nacional do Comércio (CNC).