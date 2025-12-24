Alpargatas se recupera de boicote político às Havaianas

Ações da fabricante de chinelos chegaram a cair até 3% na segunda-feira, devido a campanha de fim de ano estrelada por Fernanda Torres - (crédito: Reprodução/ Barra Shopping )

As ações da Alpargatas, dona da marca Havaianas, se recuperaram ontem e anularam as perdas da sessão anterior, após um boicote político promovido por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A reação do mercado se intensificou no início da tarde, as ações preferenciais (ALPA4) subiram 4,02%, cotadas a R$ 11,90, enquanto os papéis ordinários (ALPA3) avançaram 8,73%, adicionando R$ 455 milhões ao valor de mercado da companhia.

Na segunda-feira, as ações da fabricante de chinelos recuaram 2,4% e a companhia perdeu R$ 152 milhões em valor de mercado, após uma campanha de fim de ano da Havaianas, estrelada pela atriz Fernanda Torres, usar a expressão "começar com o pé direito" e sugerir iniciar 2026 "com os dois pés". A mensagem, apresentada como metáfora de atitude e movimento, foi interpretada por políticos bolsonaristas e setores conservadores como uma provocação ideológica.

O episódio ganhou repercussão política após o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) divulgar um vídeo nas redes sociais anunciando um boicote à marca. Na gravação, ele descarta um par de sandálias da Havaianas e afirma que começaria o ano "com o pé direito", mas sem utilizar produtos da empresa. O discurso foi rapidamente amplificado por influenciadores e parlamentares alinhados à direita.

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) também se manifestou e afirmou que "Havaianas, nem todo mundo agora vai usar", reforçando o chamado ao boicote. A partir daí, a campanha passou a ser associada a disputas políticas mais amplas, incluindo críticas à escolha da atriz e referências a temas sensíveis do debate público recente.

Após o boicote promovido por parlamentares bolsonaristas, integrantes da base governista reagiram nas redes sociais. O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) publicou uma imagem com dois pares de Havaianas nas cores do Brasil e questionou: "Pessoal, vim escolher as minhas Havaianas para passar o ano-novo. Qual vocês acham que representa mais o Brasil?".

O ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social e deputado Paulo Pimenta (PT-RS) também se manifestou para rebater a oposição. "Vou comprar umas novas no Natal e já sei os presentes que vou dar. Quem é brasileiro sabe o que é bom. Ainda estamos aqui, Fernanda Torres! Democracia é valor que não se negocia", escreveu o parlamentar.

Procurada, a assessoria da Alpargatas não comentou o episódio até o fechamento desta edição.

Frota reaparece

Fora do noticiário político recente, o ex-deputado federal Alexandre Frota usou a polêmica para voltar aos holofotes. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, ele criticou tanto a direita quanto a esquerda no debate envolvendo as sandálias.

"Se é pé esquerdo ou direito, só quem precisa sabe, e o desperdício nesse país é enorme", afirmou Frota. Ele disse ainda que pretende mobilizar uma ação para recolher as sandálias descartadas por bolsonaristas e doá-las a pessoas em situação de vulnerabilidade.

"Vivemos em um país de desigualdade social, de fome, de pobreza. Eu estou vendo a repercussão desse vídeo da Fernanda Torres e um monte de gente jogando os pares de chinelo fora e resolvi recolher tudo. Iremos lavar e reformar essas Havaianas e entregar para pessoas que necessitam de um calçado", completou.