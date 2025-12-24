Sanofi compra Dynavax Technologies em acordo de US$ 2,2 bilhões

Sob o acordo, a Sanofi iniciará uma oferta pública de aquisição de US$ 15,50 por ação em dinheiro para adquirir toda a Dynavax - (crédito: JOEL SAGET)

A Sanofi anunciou que concordou em comprar a especialista em vacinas Dynavax Technologies em um acordo em dinheiro de US$ 2,2 bilhões, buscando fortalecer o portfólio de imunização da farmacêutica francesa após sofrer reveses em ensaios clínicos.

Sob o acordo, a Sanofi iniciará uma oferta pública de aquisição de US$ 15,50 por ação em dinheiro para adquirir toda a Dynavax, que possui uma vacina contra hepatite B aprovada nos EUA e um candidato a vacina contra herpes zoster em desenvolvimento, disseram as empresas nesta quarta-feira, 24.

O acordo foi aprovado por unanimidade pelo conselho da Dynavax, disseram as empresas.

"A Dynavax melhora a presença da Sanofi em imunização de adultos ao adicionar vacinas diferenciadas que complementam a expertise da Sanofi", disse Thomas Triomphe, presidente executivo de vacinas da Sanofi.

Para a Dynavax, juntar-se à Sanofi ajudará a amplificar o impacto de suas vacinas devido ao alcance comercial e às capacidades de desenvolvimento da empresa francesa, disse o CEO da Dynavax, Ryan Spencer.

A Sanofi afirmou que planeja financiar a aquisição com recursos de caixa existentes e não espera nenhum impacto em sua orientação para 2025.

O fechamento do acordo é esperado para o primeiro trimestre de 2026, sujeito a condições, disseram as empresas. Fonte: Dow Jones Newswires.

