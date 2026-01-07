Decisão sobre acordo Mercosul-UE deve sair até o fim da semana

Secretária de Comércio Exterior do Mdic, Tatiana Prazeres, disse estar confiante para a assinatura do acordo em breve - (crédito: Reprodução)

O fim da novela que envolve o acordo entre União Europeia e Mercosul pode estar próximo, ao que indicam os últimos movimentos em relação ao tema no velho continente. Nesta quarta-feira (7/1), a ministra da Agricultura do Chipre, Maria Panayiotou, disse que o bloco pretende tomar uma decisão sobre o acordo comercial com o Mercosul "até o fim da semana".

"Pretendemos discutir e tentar chegar a uma decisão sobre o acordo com o Mercosul e os instrumentos de salvaguarda relacionados no final desta semana", afirmou Panayiotou à imprensa, após uma reunião extraordinária dos ministros da Agricultura em Bruxelas, onde fica a sede do bloco. O Chipre assumiu em 2026 a presidência rotativa do Conselho da União Europeia.

A decisão pode ocorrer já após a reunião dos embaixadores dos países-membros da UE , prevista para esta sexta-feira (9). No início da semana, um passo fundamental foi dado para a conclusão dos termos, segundo fontes próximas dentro do bloco europeu: o apoio da Itália, da primeira-ministra Giorgia Meloni, que parece ter aceitado os termos mais recentes do acordo.

Meloni teria ficado satisfeita com a proposta de acelerar o apoio de 45 bilhões de euros aos agricultores, enviada pela Comissão Europeia. O ministro da Agricultura do país, Francesco Lollobrigida, disse que o bloco agora também propõe aumentar os gastos com a agricultura italiana no período de 2028 a 2034, em vez de reduzi-los.

Já no Brasil, a secretária de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Tatiana Prazeres, disse estar confiante para a assinatura do acordo em breve. “A expectativa com o Mercosul e a UE é positiva. As negociações estão concluídas, mas é necessário que haja autorização das instâncias comunitárias para que a Comissão Europeia possa assinar o acordo”, pontuou a secretária, nesta quarta-feira, em entrevista à Globonews.

