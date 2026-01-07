InícioEconomia
Senador aciona PGR contra ministro do TCU no caso Banco Master

Alessandro Vieira acusa o ministro relator Jhonatan de Jesus de abuso de autoridade ao questionar a atuação do Banco Central e afirma que pedido do TCU viola a separação dos Poderes

Segundo o parlamentar, o ministro do TCU cometeu abuso de autoridade ao pedir a fiscalização da atuação do Banco Central - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou uma representação à Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta quarta-feira (7/1), pedindo a apuração da conduta do ministro Jhonatan de Jesus, relator no Tribunal de Contas da União (TCU) do processo que trata da liquidação do Banco Master. 

Segundo o parlamentar, o ministro do TCU teria cometido abuso de autoridade ao solicitar a fiscalização da atuação do Banco Central (BC) no caso. Vieira afirma que a exigência de que a autoridade monetária justifique o mérito da decisão de decretar a liquidação não encontra respaldo legal e sustenta que o tribunal não tem competência para atuar como uma espécie de “instância revisora da regulação bancária”.

Vieira sustenta que o pedido de avaliação das decisões do BC configura “interferência indevida na atividade-fim” da autarquia e afronta o princípio constitucional da separação dos Poderes.  “A exigência de que o Banco Central justifique, perante a Corte de Contas, o mérito técnico de uma intervenção bancária evidentemente não possui amparo legal. Ao contrário, há inequívoca vedação sistêmica”, afirmou o senador na representação.

O senador argumenta ainda que a atuação do ministro do TCU pode gerar um ambiente de intimidação entre os técnicos do Banco Central, com potencial impacto sobre a fiscalização do sistema financeiro. Diante desses pontos, o parlamentar solicita que a PGR adote as providências cabíveis junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 07/01/2026 15:25 / atualizado em 07/01/2026 15:26
