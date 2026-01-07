Senador aciona PGR contra ministro do TCU no caso Banco Master

Segundo o parlamentar, o ministro do TCU cometeu abuso de autoridade ao pedir a fiscalização da atuação do Banco Central - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou uma representação à Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta quarta-feira (7/1), pedindo a apuração da conduta do ministro Jhonatan de Jesus, relator no Tribunal de Contas da União (TCU) do processo que trata da liquidação do Banco Master.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o parlamentar, o ministro do TCU teria cometido abuso de autoridade ao solicitar a fiscalização da atuação do Banco Central (BC) no caso. Vieira afirma que a exigência de que a autoridade monetária justifique o mérito da decisão de decretar a liquidação não encontra respaldo legal e sustenta que o tribunal não tem competência para atuar como uma espécie de “instância revisora da regulação bancária”.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Vieira sustenta que o pedido de avaliação das decisões do BC configura “interferência indevida na atividade-fim” da autarquia e afronta o princípio constitucional da separação dos Poderes. “A exigência de que o Banco Central justifique, perante a Corte de Contas, o mérito técnico de uma intervenção bancária evidentemente não possui amparo legal. Ao contrário, há inequívoca vedação sistêmica”, afirmou o senador na representação.

Leia também: BC recorre e contesta inspeção do TCU sobre liquidação do Master

O senador argumenta ainda que a atuação do ministro do TCU pode gerar um ambiente de intimidação entre os técnicos do Banco Central, com potencial impacto sobre a fiscalização do sistema financeiro. Diante desses pontos, o parlamentar solicita que a PGR adote as providências cabíveis junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).