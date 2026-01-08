MPTCU pede acesso a investigações da PF sobre a liquidação do Master

Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, apura a suposta venda de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito inexistentes do Banco Master ao BRB - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) pediu ao presidente da Corte, ministro Vital do Rêgo, que solicite à Polícia Federal (PF) o compartilhamento de informações sobre as investigações relacionadas à liquidação do Banco Master. O pedido foi formalizado nesta quinta-feira (8/1) pelo subprocurador-geral Lucas Furtado.

Na representação, Furtado faz referência à Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF para apurar a suposta venda, pelo Banco Master, de cerca de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito inexistentes ao Banco de Brasília (BRB). A investigação levou à prisão do controlador da instituição, Daniel Vorcaro, em 17 de novembro. Posteriormente, ele obteve liberdade provisória e passou a cumprir medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

O subprocurador-geral também destaca que a Polícia Federal apura ataques coordenados ao Banco Central nas redes sociais após a liquidação do Banco Master. Segundo o MPTCU, há indícios de que essas ações tenham sido organizadas para pressionar autoridades e colocar em dúvida a atuação do regulador.

Para Furtado, o compartilhamento das informações é essencial para avaliar possíveis impactos institucionais e eventuais irregularidades relacionadas ao caso. Segundo ele, as investigações conduzidas pela PF têm relação direta com os trabalhos que serão desenvolvidos pelo TCU e podem influenciar o andamento da fiscalização sobre a liquidação do Banco Master.