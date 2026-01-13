Financiamento de veículos cresce 2% e fecha 2025 com 7,3 milhões de unidades

O resultado representa a terceira alta consecutiva e o maior volume anual desde 2011 - (crédito: - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil )

O financiamento de veículos automotivos no Brasil registrou crescimento de 2% em 2025, totalizando 7,3 milhões de unidades financiadas. Os dados, divulgados nesta terça-feira (13/1), são do Sistema Nacional de Gravames, operado pela B3, que reúne informações sobre operações de crédito para compra de veículos. O resultado representa a terceira alta consecutiva e o maior volume anual desde 2011.

O desempenho positivo foi puxado principalmente pelas regiões Nordeste e Norte, que apresentaram aumentos de 12,3% e 9,8%, respectivamente. Do total de unidades financiadas, 2,6 milhões foram veículos novos, número que representa mais de 50% das vendas desse segmento.

Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, até novembro de 2025, foram comercializadas 4,6 milhões de unidades novas no país. Já os veículos usados somaram 4,6 milhões de financiamentos, embora não haja dados públicos consolidados sobre o volume total de vendas desse tipo de veículo no ano.

A Região Sudeste concentrou a maior parcela dos financiamentos, com 41,9% do total, considerando veículos novos e usados. Em seguida aparecem as regiões Sul, com 20,2%; Nordeste, com 19,5%; Centro-Oeste, com 10,6%; e Norte, com 7,9% das operações registradas em 2025.



