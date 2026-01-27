YouTube amplia uso de IA para estimar idade de usuários no Brasil

Caso a tecnologia estime incorretamente que um usuário é menor de 18 anos, será possível comprovar a maioridade por meio de verificação - (crédito: Divulgação/Vitru)

O YouTube vai expandir para o Brasil, nas próximas semanas, o uso de tecnologia de aprendizado de máquina (Machine Learning) para estimar a idade dos usuários e aplicar experiências e proteções adequadas a cada faixa etária. A iniciativa já vinha sendo testada nos Estados Unidos e em alguns países europeus e também será implementada em Cingapura e na Austrália.

Segundo a empresa, o sistema utiliza inteligência artificial para interpretar sinais de uso da plataforma, como tipos de vídeos pesquisados, categorias de conteúdo assistido e o tempo de existência da conta, a fim de identificar se o usuário tem menos ou mais de 18 anos. A estimativa será usada mesmo quando a data de nascimento registrada indicar outra idade.

Quando o sistema identificar um usuário como adolescente, serão aplicadas automaticamente medidas como a desativação de publicidade personalizada, a ativação de ferramentas de bem-estar digital e salvaguardas nas recomendações, incluindo a limitação de visualizações repetitivas de determinados tipos de conteúdo.

Caso a tecnologia estime incorretamente que um usuário é menor de 18 anos, será possível comprovar a maioridade por meio de verificação, como o uso de documento oficial ou cartão de crédito. Apenas usuários identificados ou verificados como maiores de idade poderão acessar conteúdos com restrição etária.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro



